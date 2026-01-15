Lucas Mossberg i form när Trångsunds IF U18 vann mot Saltsjöbadens IF U18

Trångsunds IF U18-seger med 4–3 mot Saltsjöbadens IF U18

Lucas Mossberg gjorde två mål för Trångsunds IF U18

Andra raka segern för Trångsunds IF U18

Bortalaget Trångsunds IF U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Saltsjöbadens IF U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. 3–4 (0–1, 0–3, 3–0) slutade matchen på torsdagen.

Det var andra raka segern för Trångsunds IF U18, efter 5–1 mot Wings Arlanda i premiären.

Trångsunds IF U18:s Lucas Mossberg tvåmålsskytt

Oscar Sandberg gjorde 1–0 till Trångsunds IF U18 efter 10.06 assisterad av Carl Hemb och Eric Sjörén.

Även i andra perioden var Trångsunds IF U18 starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av Lucas Mossberg och ett mål av Oliver Westergren.

Tim Ryberg, Buster Lindqvist och Charlie Jacobson reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Saltsjöbadens IF U18.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Saltsjöbadens IF U18 tar sig an Mälarö Hockey U18 i nästa match hemma torsdag 22 januari 19.00. Trångsunds IF U18 möter Norrtälje IK U18 hemma söndag 18 januari 17.30.

Saltsjöbadens IF U18–Trångsunds IF U18 3–4 (0–1, 0–3, 3–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 0–1 (10.06) Oscar Sandberg (Carl Hemb, Eric Sjörén).

Andra perioden: 0–2 (30.07) Lucas Mossberg (Sixten Elfversson, Adam Ågfalck), 0–3 (31.23) Oliver Westergren (Linus Fond), 0–4 (38.39) Lucas Mossberg (Sixten Elfversson).

Tredje perioden: 1–4 (43.32) Tim Ryberg (Albert Korswall, Daniel Christ), 2–4 (47.04) Buster Lindqvist (William Knaust, Lucas Broo), 3–4 (47.31) Charlie Jacobson (Sid Tollemark, William Claesson Hallén).

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Mälarö Hockeyförening, hemma, 22 januari 19.00

Trångsunds IF U18: Norrtälje IK, hemma, 18 januari 17.30