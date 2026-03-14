Los Angeles fortsätter vinna mot favoritmotståndet

NY Islanders är lite av ett drömmotstånd för Los Angeles. På lördagen vann Los Angeles på nytt – den här gången borta i UBS Arena. Matchen i NHL slutade 3–2 (3–0, 0–1, 0–1). Det var Los Angeles femte raka seger mot NY Islanders.

NY Islanders–Los Angeles – mål för mål

Los Angeles stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 10.46 i andra perioden nätade Emil Heineman framspelad av Adam Pelech och Bo Horvat och reducerade åt NY Islanders.

Emil Heineman såg till att NY Islanders reducerade igen efter 3.38 i tredje perioden på pass av Matthew Schaefer och Bo Horvat. 2–3-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Los Angeles med 5–3.

Los Angeles tar sig an New Jersey borta samma tid.

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (3.33) Trevor Moore, 0–2 (13.07) Anze Kopitar (Mikey Anderson, Alex Turcotte), 0–3 (18.28) Adrian Kempe (Artemi Panarin).

Andra perioden: 1–3 (30.46) Emil Heineman (Adam Pelech, Bo Horvat).

Tredje perioden: 2–3 (43.38) Emil Heineman (Matthew Schaefer, Bo Horvat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-0-3

Los Angeles: 3-1-1

Nästa match: