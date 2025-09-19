Ljungman och Sjöqvist avgjorde när AIK slog Västerås

AIK vann med 2–1 mot Västerås

Daniel Ljungman avgjorde för AIK

Oskar Kvist gjorde målet för Västerås

AIK tog till slut hem segern mot Västerås i matchen på Hovet på fredagen. Matchen i Hockeyallsvenskan slutade 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).

Björklöven nästa för AIK

AIK tog ledningen i början av första perioden genom Gustav Sjöqvist.

Västerås kvitterade till 1–1 genom Oskar Kvist efter 19.12.

AIK gjorde dock 2–1 genom Daniel Ljungman efter 19.32 i matchen och avgjorde matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden blev mållös, och AIK höll i sin 2–1-ledning och vann.

AIK vann senast lagen möttes med 1–0 på Hovet.

AIK möter Björklöven i nästa match borta onsdag 24 september 19.00. Västerås möter samma dag Almtuna hemma.

AIK–Västerås 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (5.37) Gustav Sjöqvist (Christopher Bengtsson, Rasmus Rudslätt), 1–1 (19.12) Oskar Kvist (Viktor Pennerborn, Max Karlsson), 2–1 (19.32) Daniel Ljungman (Ludwig Blomstrand).

Nästa match:

AIK: IF Björklöven, borta, 24 september

Västerås: Almtuna IS, hemma, 24 september