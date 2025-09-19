Ljungman och Sjöqvist avgjorde när AIK slog Västerås
AIK tog till slut hem segern mot Västerås i matchen på Hovet på fredagen. Matchen i Hockeyallsvenskan slutade 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).
Björklöven nästa för AIK
AIK tog ledningen i början av första perioden genom Gustav Sjöqvist.
Västerås kvitterade till 1–1 genom Oskar Kvist efter 19.12.
AIK gjorde dock 2–1 genom Daniel Ljungman efter 19.32 i matchen och avgjorde matchen.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden blev mållös, och AIK höll i sin 2–1-ledning och vann.
AIK vann senast lagen möttes med 1–0 på Hovet.
AIK möter Björklöven i nästa match borta onsdag 24 september 19.00. Västerås möter samma dag Almtuna hemma.
AIK–Västerås 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)
Hockeyallsvenskan, Hovet
Första perioden: 1–0 (5.37) Gustav Sjöqvist (Christopher Bengtsson, Rasmus Rudslätt), 1–1 (19.12) Oskar Kvist (Viktor Pennerborn, Max Karlsson), 2–1 (19.32) Daniel Ljungman (Ludwig Blomstrand).
Nästa match:
AIK: IF Björklöven, borta, 24 september
Västerås: Almtuna IS, hemma, 24 september
