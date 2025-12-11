Linuz Lindberg het när Spånga IS U18 besegrade Trångsunds IF U18

Spånga IS U18 vann med 6–3 mot Trångsunds IF U18

Spånga IS U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Linuz Lindberg med två mål för Spånga IS U18

Bortalaget Spånga IS U18 vann mot Trångsunds IF U18 i U18 Div 1 östra B herr. 3–6 (2–1, 1–3, 0–2) slutade torsdagens match.

Spånga IS U18 tog ledningen i början av första perioden genom Leo Elofsson.

Kimi Määttä och Gustav Malmström såg till att Trångsunds IF U18 vände till ledning med 2–1.

Spånga IS U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i andra perioden.

Trångsunds IF U18 reducerade dock till 3–4 genom Eric Sjörén efter 13.53 av perioden.

52 sekunder in i tredje perioden nätade Spånga IS U18:s Sixten Classon framspelad av Nils Beskow och Elliot Lind och ökade ledningen.

Efter 14.15 nätade Linuz Lindberg återigen på pass av Viktor Wedin och Sixten Classon och ökade ledningen för Spånga IS U18. 3–6-målet blev matchens sista.

Sixten Classon gjorde ett mål för Spånga IS U18 och två assist.

Trångsunds IF U18 stannar därmed på fjärde plats och Spånga IS U18 är klara seriesegrare.

Säsongens första möte lagen emellan vann Spånga IS IK med 7–6.

Trångsunds IF U18–Spånga IS U18 3–6 (2–1, 1–3, 0–2)

U18 Div 1 östra B herr, Stortorpshallen

Första perioden: 0–1 (1.14) Leo Elofsson (Noah Lindberg, Lucas Sjökvist), 1–1 (9.58) Kimi Määttä (Emil Vestin), 2–1 (13.11) Gustav Malmström (Roy Höglin, Carl Hemb).

Andra perioden: 2–2 (26.37) Arvid Emtfors-Forsgren (Sixten Classon, Leo Elofsson), 2–3 (28.55) Sigge Boss (Noah Lindberg, Viktor Wedin), 2–4 (33.17) Linuz Lindberg, 3–4 (33.53) Eric Sjörén (Oscar Sandberg).

Tredje perioden: 3–5 (40.52) Sixten Classon (Nils Beskow, Elliot Lind), 3–6 (54.15) Linuz Lindberg (Viktor Wedin, Sixten Classon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 2-0-3

Spånga IS U18: 5-0-0

Nästa match:

Spånga IS U18: Älta IF, hemma, 14 december 17.35