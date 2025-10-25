Linuz Lindberg fixade segern för Spånga IS U20 i matchen mot Lidingö Vikings HC U20

Spånga IS U20 vann med 4–3 efter förlängning

Linuz Lindberg med tre mål för Spånga IS U20

Andra raka segern för Spånga IS U20

Det blev ett hattrick för Spånga IS U20:s Linuz Lindberg i matchen mot Lidingö Vikings HC U20 i U20 Div 1 östra B herr. Spånga IS U20 vann på bortaplan med 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Linuz Lindberg blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 3.15 in i förlängningen.

I och med detta har Lidingö Vikings HC U20 fyra förluster i rad.

Spånga IS U20:s Linuz Lindberg tremålsskytt

Spånga IS U20 tog ledningen i början av första perioden genom Linuz Lindberg.

Lidingö Vikings HC U20 kvitterade till 1–1 genom Alfred Högström med 1.48 kvar att spela.

Efter 19.00 i matchen gjorde Spånga IS U20 1–2 genom Linuz Lindberg som gjorde sitt andra mål. Spånga IS U20 gjorde 1–3 genom Leo Elofsson efter 18.11 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Lidingö Vikings HC U20 reducerade dock på nytt till 2–3 genom Lowe Brändstedt efter 19.41 av perioden. Laget kvitterade till 3–3 redan efter efter 2.29 i tredje perioden på nytt genom Lowe Brändstedt assisterad av Max Domeij. Matchvinnare för bortalaget Spånga IS U20 blev Linuz Lindberg som 3.15 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Linuz Lindberg gjorde tre mål för Spånga IS U20. Max Domeij hade tre assists för Lidingö Vikings HC U20.

Det här var Lidingö Vikings HC U20:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Lidingö Vikings HC U20 har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter fyra spelade matcher. Spånga IS U20 har åtta poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 november i Stricct Travel Arena.

I nästa omgång har Lidingö Vikings HC U20 Brinken hemma i Exakt Annex, lördag 1 november 13.30. Spånga IS U20 spelar hemma mot Segeltorp måndag 3 november 20.30.

Lidingö Vikings HC U20–Spånga IS U20 3–4 (1–2, 1–1, 1–0, 0–1)

U20 Div 1 östra B herr, Exakt Arena

Första perioden: 0–1 (0.40) Linuz Lindberg (Elwin Lindqvist), 1–1 (18.12) Alfred Högström (Viktor Westman, Max Domeij), 1–2 (19.00) Linuz Lindberg (Morris Herry).

Andra perioden: 1–3 (38.11) Leo Elofsson (Hugo Gahnström, Viktor Wedin), 2–3 (39.41) Lowe Brändstedt (Viktor Westman, Max Domeij).

Tredje perioden: 3–3 (42.29) Lowe Brändstedt (Max Domeij).

Förlängning: 3–4 (63.15) Linuz Lindberg (Hugo Gahnström).

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U20: Brinkens IF, hemma, 1 november

Spånga IS U20: Segeltorps IF, hemma, 3 november