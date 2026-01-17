Linus Vallin tremålskytt i Avestas seger mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge

Avesta segrade – 6–5 efter förlängning

Avestas Linus Vallin tremålsskytt

Tre raka mål av Avesta

Linus Vallin stod för ett hattrick när Avesta besegrade Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge på hemmaplan med 6–5 (2–1, 1–3, 2–1, 1–0) efter förlängning i U20 division 1 västra A herr.

– Vi staplade visningar på hög, vilket sätter oss i en dålig sits, vi blir tvungna att jaga ett tvåmålsunderläge i tredje perioden, där vi visar bra karaktär, Vallin visar fint tålamod när han spelar fram till Artems kvittering alldeles i slutet av fulltid, sen visar vi i övertiden att vi är ett skickligt lag, kommenterade Avestas huvudtränare Hampus Nyman.

Linus Vallin slog till 2.54 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Linus Vallin tremålsskytt för Avesta

Avesta startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Linus Vallin och Viktor Lyckman innan Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge svarade och gjorde 2–1 genom Joel Karlsson.

I andra perioden var det i stället Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Efter 5.01 i tredje perioden gjorde Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge 3–5 genom Axel Österman.

Avesta reducerade och kvitterade till 5–5 genom Linus Vallin och Artem Sharets med knappt två minuter kvar att spela.

I förlängningen tog det 2.54 innan Avesta också avgjorde till 6–5. Stor matchhjälte blev Linus Vallin, framspelad av Artem Sharets och Carl Berglund.

Linus Vallin gjorde tre mål för Avesta och spelade dessutom fram till två mål och Artem Sharets stod för två mål och två assists. Jonathan Holman gjorde två mål och en assist för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge.

Säsongens första möte lagen emellan vann Avesta med 5–2.

Onsdag 21 januari möter Avesta Häradsbygden borta 19.15 och Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge möter Falu J20 borta 19.00.

Avesta–Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge 6–5 (2–1, 1–3, 2–1, 1–0)

U20 division 1 västra A herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (3.07) Linus Vallin (Robin Leijd), 2–0 (6.14) Viktor Lyckman (Linus Vallin, Texas Lövdin Rickmo), 2–1 (11.05) Joel Karlsson (Jonathan Holman).

Andra perioden: 2–2 (28.17) Isak Lind (Axel Österman), 3–2 (32.31) Artem Sharets (Texas Lövdin Rickmo), 3–3 (33.32) Jonathan Holman (Isak Lind, Elis Stornils), 3–4 (38.56) Jonathan Holman (Melker Hindrikes, Victor Modigh).

Tredje perioden: 3–5 (45.01) Axel Österman (Jeremias Grundström, Martin Andersson), 4–5 (45.09) Linus Vallin (Artem Sharets, Carl Berglund), 5–5 (58.43) Artem Sharets (Linus Vallin, Robin Leijd).

Förlängning: 6–5 (62.54) Linus Vallin (Artem Sharets, Carl Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 2-0-3

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge: 1-1-3

Nästa match:

Avesta: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 21 januari 19.15

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo/Borlänge: Falu IF, borta, 21 januari 19.00