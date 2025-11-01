Linus Vallin otroligt het när Avesta besegrade Skutskär J20

Avesta segrade – 14–3 mot Skutskär J20

Linus Vallin gjorde åtta mål för Avesta

Tredje raka segern för Avesta

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Avestas Linus Vallin i matchen mellan Avesta och Skutskär J20 i U20 division 1 västra A herr. Linus Vallin stod för hela åtta mål i matchen som Avesta vann på hemmaplan med 14–3 (5–0, 4–2, 5–1).

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Oliver Almkärr, Carl Berglund, Robin Leijd, Texas Lövdin Rickmo, Artem Sharets och Victor Österberg, målen för Skutskär J20 gjordes av Adam Ollila 2 och Benjamin Rackner.

Avestas Linus Vallin var matchens utropstecken och stod för hela åtta mål.

Avesta höll nu nollan för första gången den här säsongen.

I första perioden var det Avesta som var vassast. Laget vann perioden klart med 5–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 9–2.

Avesta hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.23 genom Robin Leijd och gick upp till 13–2 innan Skutskär J20 svarade.

14–3 blev det till slut för Avesta.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Avesta med 15–3.

Den 24 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Team Sportia Arena.

Lördag 8 november möter Avesta Ludvika Hockey J20 borta 15.40 och Skutskär J20 möter Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 hemma 18.00.

Avesta–Skutskär J20 14–3 (5–0, 4–2, 5–1)

U20 division 1 västra A herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (1.26) Linus Vallin (Victor Österberg, Robin Leijd), 2–0 (6.37) Linus Vallin (Robin Leijd, Carl Berglund), 3–0 (8.50) Oliver Almkärr (Victor Österberg, Willy Pettersson), 4–0 (8.57) Linus Vallin, 5–0 (13.51) Linus Vallin (Carl Berglund).

Andra perioden: 5–1 (24.38) Adam Ollila, 6–1 (29.45) Linus Vallin (Robin Leijd, Carl Berglund), 7–1 (34.38) Linus Vallin (Victor Österberg, Robin Leijd), 8–1 (37.39) Carl Berglund (Artem Sharets, Eddie Malta), 9–1 (37.51) Victor Österberg (Linus Vallin), 9–2 (38.42) Benjamin Rackner.

Tredje perioden: 10–2 (42.23) Robin Leijd (Willy Pettersson, Cesar Oscarsson), 11–2 (48.31) Linus Vallin (Victor Österberg, Willy Pettersson), 12–2 (52.43) Linus Vallin, 13–2 (55.14) Texas Lövdin Rickmo (Eddie Malta), 13–3 (58.27) Adam Ollila (Rasmus Engman), 14–3 (58.56) Artem Sharets (Rick Brunemalm, Sixten Erixon).

Nästa match:

Avesta: Ludvika Hockey Förening U23, borta, 8 november

Skutskär J20: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF U23, hemma, 8 november