Haninge-seger med 5–3 mot Spånga

Linus Carlsson tremålsskytt för Haninge

Andra raka segern för Haninge

Det blev ett hattrick för Haninges Linus Carlsson i matchen mot Spånga i playoff 1 till kvalserien hockeyettan östra. Haninge vann på bortaplan med 5–3 (2–2, 2–0, 1–1).

– Tighta jämna matcher. Spånga är ett skickligt lag och det avgörs med små marginaler. Även om det är fullt rättvist att de får ta semester och vi rulla vidare. Linus Carlsson 3 kassar betyder tårta på lördag, kul, kommenterade Haninges huvudtränare Ludvig Zettervall.

Haninge tog därmed andra raka segern, efter 4–2 mot samma Spånga i första matchen.

Linus Carlsson gjorde tre mål för Haninge

Haninge tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut.

Spånga reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jonathan Tordhall och Oliver Munck. I andra perioden var det Haninge som spelade bäst och gick från 2–2 till 2–4 genom två mål av Linus Carlsson. Spånga reducerade dock till 3–4 genom Lucas Runquist tidigt i tredje perioden av matchen.

Haninge kunde dock avgöra till 3–5 med 1.22 kvar av matchen genom William Kroon.

Linus Carlsson gjorde tre mål för Haninge och Christoffer Velander stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Spånga IS IK vann de två första mötena. Spånga IS IK vann senast lagen möttes.

Nästa match spelas i Torvalla Ishall på lördag 16.00.

Spånga–Haninge 3–5 (2–2, 0–2, 1–1)

Första perioden: 0–1 (7.16) Christoffer Velander (Sebastian Bagge, Jonathan Fagerlund), 0–2 (8.49) Linus Carlsson (Oskar Johansson, Christoffer Velander), 1–2 (14.54) Jonathan Tordhall (Simon Nilsson, Sebastian Båvensjö), 2–2 (18.03) Oliver Munck (William Berglind, Ville Hornborg).

Andra perioden: 2–3 (23.28) Linus Carlsson (Philip Hjelmgren, Oskar Johansson), 2–4 (29.56) Linus Carlsson (Christoffer Velander).

Tredje perioden: 3–4 (41.46) Lucas Runquist (Jonathan Tordhall, Sebastian Båvensjö), 3–5 (58.38) William Kroon (Marcus Appelberg).

Nästa match:

Spånga: Haninge Anchors IF, borta, 22 februari

Haninge: Spånga IS IK, hemma, 22 februari