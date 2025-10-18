Linköpings Loke Krantz bakom två mål i segern mot VIK Hockey U20

Seger för Linköping med 5–2 mot VIK Hockey U20

Loke Krantz gjorde två mål för Linköping

Sebastian Dahlqvist matchvinnare för Linköping

Bortalaget Linköping vann mot VIK Hockey U20 i U20 nationell södra. 2–5 (1–4, 1–0, 0–1) slutade lördagens match.

Linköpings tränare Jimmy Anderström tyckte till om matchen:

– Ingen bra prestation från vår sida, men vi hade stor respekt för Västerås och är glada för tre poäng.

Loke Krantz med två mål för Linköping

Linköping dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Efter 10.12 i andra perioden nätade Sam Thörnqvist på pass av Linus Rydell och Albin Lilja och reducerade åt VIK Hockey U20. 10.17 in i tredje perioden slog Loke Krantz till på nytt framspelad av Axel Bjurman och Melvin Nilsson och ökade ledningen.

Linköpings Loke Krantz stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes vann Linköping HC med 7–3.

Nästa motstånd för VIK Hockey U20 är HV 71. Linköping tar sig an SSK U20 borta. Båda matcherna spelas söndag 19 oktober 12.00.

VIK Hockey U20–Linköping 2–5 (1–4, 1–0, 0–1)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (0.37) Oscar Holmertz (Loke Krantz, Hugo Johansson), 1–1 (5.01) Noam Fältskog (Jacob Hagsköld), 1–2 (10.46) Loke Krantz (Oscar Holmertz, Oscar Emvall), 1–3 (14.23) Sebastian Dahlqvist (Douglas Paul, Milton Carpenhammar), 1–4 (17.03) Temujin Nilsson (Wilhelm Hasselhuhn).

Andra perioden: 2–4 (30.12) Sam Thörnqvist (Linus Rydell, Albin Lilja).

Tredje perioden: 2–5 (50.17) Loke Krantz (Axel Bjurman, Melvin Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 0-0-5

Linköping: 2-1-2

Nästa match:

VIK Hockey U20: HV 71, hemma, 19 oktober

Linköping: Södertälje SK, borta, 19 oktober