Linköping vinnare mot AIK i svenska cupen, U20 grupp C herr

Linköping vann med 5–4 mot AIK

Oscar Emvall gjorde två mål för Linköping

Temujin Nilsson avgjorde för Linköping

Linköping segrade på hemmaplan mot AIK i första matchen i svenska cupen, U20 grupp C herr, med 5–4 (1–1, 2–2, 2–1).

Temujin Nilsson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 18.36 in i tredje perioden.

Oscar Emvall med två mål för Linköping

Oscar Emvall gjorde 1–0 till Linköping efter bara 3.43 efter förarbete från Axel Bjurman och Wilhelm Hasselhuhn.

1–1 kom efter 10.19 genom Neo Nordstrand Jansson assisterad av Elliot Östervall Lewis och Petr Minar.

AIK tog ledningen med 1–2 genom Elliot Östervall Lewis efter 5.32 i andra perioden.

Linköping kvitterade till 2–2 genom Oscar Emvall efter 10.24 av perioden.

Efter 11.02 gjorde AIK 2–3 genom Tim Lindström.

Linköping gjorde 3–3 genom Ossie Liljeblad efter 12.03 av perioden.

Linköping gjorde 4–3 genom Sebastian Dahlqvist efter 5.06 i tredje perioden.

AIK kvitterade till 4–4 genom Gustav Sjöqvist efter 11.38 av perioden.

Linköping kunde dock avgöra till 5–4 med 1.24 kvar av matchen genom Temujin Nilsson.

Elliot Östervall Lewis gjorde ett mål för AIK och spelade dessutom fram till två mål. Wilhelm Hasselhuhn hade tre assists för Linköping.

Linköping vann senast lagen möttes med 4–3 i Ulriksdals IP.

Linköping tar sig an VIK Hockey U20 i nästa match borta tisdag 16 december 19.00. AIK möter SSK U20 borta onsdag 17 december 19.00.

Linköping–AIK 5–4 (1–1, 2–2, 2–1)

Svenska cupen, U20 grupp C herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (3.43) Oscar Emvall (Axel Bjurman, Wilhelm Hasselhuhn), 1–1 (10.19) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Petr Minar).

Andra perioden: 1–2 (25.32) Elliot Östervall Lewis (Wiktor Jerneheim, Neo Nordstrand Jansson), 2–2 (30.24) Oscar Emvall (Wilhelm Hasselhuhn, Melvin Nilsson), 2–3 (31.02) Tim Lindström (Max Eriksson, Lukas Schünzel), 3–3 (32.03) Ossie Liljeblad (Sebastian Dahlqvist, Victor Blårand).

Tredje perioden: 4–3 (45.06) Sebastian Dahlqvist (Ossie Liljeblad, Wilhelm Hasselhuhn), 4–4 (51.38) Gustav Sjöqvist (Patrik Jernfalk, Elliot Östervall Lewis), 5–4 (58.36) Temujin Nilsson (David Norgren).

Nästa match:

Linköping: VIK Västerås HK, borta, 16 december 19.00

AIK: Södertälje SK, borta, 17 december 19.00