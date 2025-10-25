Linköping vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Rögle

Linköping vann med 4–3 mot Rögle

Victor Blårand avgjorde för Linköping

Tredje raka förlusten för Rögle

Det blev seger för Linköping hemma mot Rögle i U20 nationell södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Linköping fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (3–3, 0–0, 1–0).

Linköping–Rögle – mål för mål

Första perioden slutade 3–3.

Andra perioden blev mållös. 6.19 in i tredje perioden slog Victor Blårand till framspelad av Temujin Nilsson och avgjorde matchen. 4–3-målet blev matchens sista.

Linköping har tre segrar och två förluster och 24–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rögle har två vinster och tre förluster och 18–15 i målskillnad. Förlusten var Rögles femte uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Rögle är på fjärde plats. Noteras kan att Linköping sedan den 16 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Linköping möter Malmö i nästa match hemma söndag 26 oktober 12.00. Rögle möter samma dag HV 71 borta.

Linköping–Rögle 4–3 (3–3, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (2.04) Nils Bartholdsson (Isak Norlin), 0–2 (3.45) Oliver Dejbjerg Larsen (Nils Bartholdsson, Isak Norlin), 1–2 (5.38) Sebastian Dahlqvist (Hugo Johansson, David Norgren), 2–2 (14.50) Temujin Nilsson (Hugo Johansson, Oscar Emvall), 3–2 (17.41) Oscar Emvall, 3–3 (18.12) Vincent Lundgren (Oliver Dejbjerg Larsen).

Tredje perioden: 4–3 (46.19) Victor Blårand (Temujin Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 3-1-1

Rögle: 2-2-1

Nästa match:

Linköping: IF Malmö Redhawks, hemma, 26 oktober

Rögle: HV 71, borta, 26 oktober