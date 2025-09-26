Linköping höll nollan och vann mot Färjestad

Linköping vann med 3–0 mot Färjestad

Loke Krantz gjorde två mål för Linköping

Gustav Pettersson matchvinnare för Linköping

Inte ett enda insläppt mål. Men tre mål framåt. Linköping vann på bortaplan mot Färjestad i U20 nationell södra. Den målsnåla matchen slutade 0–3 (0–0, 0–2, 0–1).

Linköpings tränare Jimmy Anderström tyckte så här om matchen:

– En riktigt, riktigt bra insats av oss. Idag får vi ihop 60 minuter i båda delarna av planen och det gläder mig verkligen. Det här ska vi bygga vidare på.

Loke Krantz gjorde två mål för Linköping

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 4.57 in i andra perioden som Linköping tog ledningen genom Gustav Pettersson assisterad av Oscar Emvall och Loke Krantz.

Efter 13.18 i andra perioden slog Loke Krantz till, på pass av Oscar Emvall och gjorde 0–2.

Efter 18.30 i tredje perioden gjorde Loke Krantz också 0–3 framspelad av Melvin Nilsson och Wilhelm Hasselhuhn.

Linköpings Loke Krantz stod för tre poäng, varav två mål.

Färjestad har nu fyra poäng efter fyra spelade matcher medan Linköping har nio poäng efter fem matcher.

Nästa motstånd för Färjestad är HV 71. Lagen möts lördag 27 september 13.15 i Löfbergs Ice Arena. Linköping tar sig an HV 71 hemma fredag 3 oktober 19.00.

Färjestad–Linköping 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Andra perioden: 0–1 (24.57) Gustav Pettersson (Oscar Emvall, Loke Krantz), 0–2 (33.18) Loke Krantz (Oscar Emvall).

Tredje perioden: 0–3 (58.30) Loke Krantz (Melvin Nilsson, Wilhelm Hasselhuhn).

Nästa match:

Färjestad: HV 71, hemma, 27 september

Linköping: HV 71, hemma, 3 oktober