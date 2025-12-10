Lindlövens fina svit fortsätter mot Surahammar

Seger för Lindlöven med 6–1 mot Surahammar

Lindlövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Lindlövens Linus Sjöqvist tvåmålsskytt

Fyra raka segrar hade Lindlöven mot just Surahammar i hockeyettan norra inför onsdagens match. Och på onsdagen segrade Lindlöven på nytt – den här gången med hela 6–1 (2–1, 3–0, 1–0) hemma i Lindehov.

– En habil insats från oss idag, vi spelar pucken på ett bra sätt och kommer till bra avslut. Kul att de som jobbar hårt varje match också får lite poängutdelning ikväll, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

I och med detta har Lindlöven hela sex raka segrar i hockeyettan norra.

Amill Andersson gjorde matchvinnande målet

Lindlöven tog ledningen i början av första perioden genom Linus Sjöqvist.

Surahammar kvitterade till 1–1 genom Linus Rydell efter 13.13.

Efter 14.38 i matchen gjorde Lindlöven 2–1 genom Amill Andersson.

Även i andra perioden var Lindlöven starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Lukas Ytter, Linus Sjöqvist och Oliver Arle Östergren.

17.38 in i tredje perioden slog Simon Nyhlén-Persson till och ökade ledningen.

Amill Andersson och Simon Nyhlén-Persson gjorde ett mål och två assist var för Lindlöven.

Det här betyder att Lindlöven är kvar på andra plats och Surahammar stannar på åttonde plats, i serien.

Lindlöven tar sig an Hudiksvall i nästa match borta söndag 14 december 16.00. Surahammar möter Kiruna hemma lördag 13 december 16.00.

Lindlöven–Surahammar 6–1 (2–1, 3–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (1.46) Linus Sjöqvist (Amill Andersson, Gustav Karlsson), 1–1 (13.13) Linus Rydell (Hampus Sjölund, Sebastian Ehrencrona), 2–1 (14.38) Amill Andersson (Simon Nyhlén-Persson, Carl Johan Sälle).

Andra perioden: 3–1 (26.39) Lukas Ytter (Johannes Jämsén, Simon Nyhlén-Persson), 4–1 (33.14) Linus Sjöqvist (Amill Andersson, Gustav Karlsson), 5–1 (34.36) Oliver Arle Östergren (Sebastian Falk, Isak Jonsson).

Tredje perioden: 6–1 (57.38) Simon Nyhlén-Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 5-0-0

Surahammar: 2-0-3

Nästa match:

Lindlöven: Hudiksvalls HC, borta, 14 december 16.00

Surahammar: Kiruna IF, hemma, 13 december 16.00