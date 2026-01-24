Lindlöven vann efter sen kvittering mot Gävle

Lindlöven vann med 8–7 efter förlängning

Lindlövens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lorenzo Karlefäldt med tre mål för Lindlöven

Lindlövens väg till seger mot Gävle hemma i U20 division 1 västra A herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Lindlöven avgöra till 8–7 (2–2, 2–4, 3–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Jonas Flodström innan Lorenzo Karlefäldt avgjorde.

Segern var Lindlövens fjärde på de senaste fem matcherna.

Lorenzo Karlefäldt med tre mål för Lindlöven

Gävle tog ledningen i början av första perioden genom Calle Zetterholm.

Noah Fromell och Lorenzo Karlefäldt gjorde att Lindlöven vände till underläget till ledning med 2–1.

Gävle kvitterade till 2–2 genom Wilmer Sahanen.

I andra perioden var det Gävle som var starkast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–6.

Lindlöven reducerade och kvitterade till 6–6 genom Lorenzo Karlefäldt och Sixten Manfredsson med knappt fyra minuter kvar att spela.

Gävle tog ledningen på nytt genom Wilmer Holmstedt med 1.24 kvar i perioden i tredje perioden.

Lindlöven kvitterade till 7–7 genom Jonas Flodström med 24 sekunder kvar av perioden.

I förlängningen tog det 3.07 innan Lindlöven också avgjorde till 8–7. Matchvinnare för hemmalaget blev Lorenzo Karlefäldt.

Calle Zetterholm gjorde två mål för Gävle och två assist, Theodor Bognesand hade tre assists och Oskar Lundström stod för tre poäng, varav två mål. Simon Carlefalk och Lukas Ytter gjorde noll mål och tre assist var för Lindlöven.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Lindlöven med 43–22 och Gävle med 51–21 i målskillnad.

Det här betyder att Lindlöven ligger på fjärde plats i tabellen och Gävle är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Gävle med 5–4 efter förlängning .

I nästa match, lördag 31 januari möter Lindlöven Falu J20 borta i Lugnets Ishall 12.45 medan Gävle spelar hemma mot Häradsbygden 16.30.

Lindlöven–Gävle 8–7 (2–2, 2–4, 3–1, 1–0)

U20 division 1 västra A herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (3.58) Calle Zetterholm (Linus Danielsson), 1–1 (11.06) Lorenzo Karlefäldt (Jonas Flodström), 2–1 (15.25) Noah Fromell (Simon Carlefalk), 2–2 (18.17) Wilmer Sahanen (Calle Zetterholm).

Andra perioden: 3–2 (21.30) Noah Lagerman (Lukas Ytter), 4–2 (25.15) Noah Fromell (Simon Carlefalk, Lukas Ytter), 4–3 (26.14) Kim Westlin, 4–4 (27.27) Calle Zetterholm (Oskar Lundström, Theodor Bognesand), 4–5 (33.41) Oskar Lundström (Theodor Bognesand), 4–6 (35.48) Oskar Lundström (Calle Zetterholm, Theodor Bognesand).

Tredje perioden: 5–6 (44.26) Lorenzo Karlefäldt (Casper Sedell), 6–6 (56.47) Sixten Manfredsson (Wilmer Axnér), 6–7 (58.36) Wilmer Holmstedt (Arvid Bergqvist), 7–7 (59.36) Jonas Flodström (Simon Carlefalk, Lukas Ytter).

Förlängning: 8–7 (63.07) Lorenzo Karlefäldt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 4-0-1

Gävle: 4-1-0

Nästa match:

Lindlöven: Falu IF, borta, 31 januari 12.45

Gävle: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 31 januari 16.30