Lindlöven utklassade Västerås Pickels HC på bortaplan

Lindlöven vann med 12–1 mot Västerås Pickels HC

Lukas Ytter matchvinnare för Lindlöven

Andra raka segern för Lindlöven

Lindlöven dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Västerås Pickels HC i U20 division 1 västra A herr med hela 12–1 (6–0, 4–0, 2–1).

Västerås Pickels HC–Lindlöven – mål för mål

I första perioden var det Lindlöven som var starkast. Laget vann perioden klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Lindlöven som var starkast och gick från 0–6 till 0–10 genom fyra snabba mål i mitten av perioden av Wilde Wester, Theo Berglund Länk, Simon Carlefalk och Lorenzo Karlefäldt.

Lindlöven startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 0–10 till 0–11. Till slut blev det 12–1.

Simon Carlefalk gjorde två mål för Lindlöven och två assist, Hampus Karlsson stod för fyra poäng, varav ett mål, Lorenzo Karlefäldt gjorde två mål och spelade fram till två mål, Lucas Sjöö gjorde ett mål och spelade fram till tre mål, Lukas Ytter gjorde två mål och ett assist och Wilde Wester gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Västerås Pickels HC har fem förluster och 15–45 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lindlöven har tre vinster och två förluster och 32–15 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Lindlövens IF med 13–2.

Nästa motstånd för Västerås Pickels HC är Häradsbygden. Lagen möts lördag 20 december 16.30 i Clas Ohlson Foundation Arena. Lindlöven tar sig an IFK Arboga IK hemma onsdag 17 december 19.30.

Västerås Pickels HC–Lindlöven 1–12 (0–6, 0–4, 1–2)

U20 division 1 västra A herr, Råby Ishall

Första perioden: 0–1 (10.10) Lorenzo Karlefäldt (Lucas Sjöö, Hampus Karlsson), 0–2 (11.33) Lukas Ytter (Simon Carlefalk, Elis Hallström), 0–3 (14.41) Wilde Wester (Lucas Sjöö, Lorenzo Karlefäldt), 0–4 (17.20) Lucas Sjöö, 0–5 (18.25) Wilmer Axnér (Theo Berglund Länk, Axel Sander), 0–6 (19.24) Simon Carlefalk (Lukas Ytter, Noah Lagerman).

Andra perioden: 0–7 (32.03) Wilde Wester (Lorenzo Karlefäldt, Lucas Sjöö), 0–8 (33.59) Theo Berglund Länk (Noah Lagerman, Hampus Karlsson), 0–9 (35.00) Simon Carlefalk (Noah Fromell, Elis Hallström), 0–10 (36.37) Lorenzo Karlefäldt.

Tredje perioden: 0–11 (44.41) Lukas Ytter (Simon Carlefalk, Hampus Karlsson), 1–11 (56.01) Wille Gäfvert, 1–12 (56.31) Hampus Karlsson (Wilde Wester).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås Pickels HC: 0-0-5

Lindlöven: 3-1-1

Nästa match:

Västerås Pickels HC: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 20 december 16.30

Lindlöven: IFK Arboga U 23, hemma, 17 december 19.30