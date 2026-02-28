Lindlöven utklassade Skutskär J20 – seger med 15–1

Seger för Lindlöven med 15–1 mot Skutskär J20

Lindlövens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lukas Ytter femmålsskytt för Lindlöven

Lindlöven spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Skutskär J20 i U20 division 1 västra A herr med hela 15–1 (8–1, 6–0, 1–0).

Lindlövens Lukas Ytter var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Segern var Lindlövens fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Lindlövens Lukas Ytter femmålsskytt

Lindlöven dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 8–1.

Även i andra perioden var det Lindlöven som dominerade och gick från 8–1 till 14–1 genom tre mål av Lukas Ytter, ett mål av Elis Hallström, ett mål av Wiggo Centervad och ett mål av Viggo Nordin.

Wilmer Axnér stod för målet när laget punkterade matchen med ett 15–1-mål med 28 sekunder kvar att spela med assist av Melvin Helmersson. 15–1-målet blev matchens sista.

Lördag 28 februari 17.00 möts lagen igen i Team Sportia Arena.

Lindlöven–Skutskär J20 15–1 (8–1, 6–0, 1–0)

U20 division 1 västra A herr, Team Sportia Arena

Första perioden: 1–0 (2.13) Wilmer Axnér (Elis Hallström), 2–0 (3.32) Lukas Ytter (Noah Lagerman, Simon Carlefalk), 3–0 (5.46) Noah Fromell (Simon Carlefalk, Lukas Ytter), 4–0 (8.15) Noah Fromell (Lukas Ytter), 5–0 (11.20) Noah Fromell, 6–0 (12.45) Wiggo Centervad (Anton Larsson, Hampus Karlsson), 7–0 (13.01) Lukas Ytter (Noah Fromell, Noah Lagerman), 8–0 (14.48) Casper Sedell (Jonas Flodström, Hampus Karlsson), 8–1 (17.59) Adam Ollila (Jordan Amnebrink).

Andra perioden: 9–1 (21.18) Elis Hallström (Lukas Ytter, Simon Carlefalk), 10–1 (26.58) Viggo Nordin (Elis Hallström, Simon Carlefalk), 11–1 (29.51) Lukas Ytter (Viggo Nordin, Noah Fromell), 12–1 (30.42) Lukas Ytter (Noah Fromell, Viggo Nordin), 13–1 (33.06) Lukas Ytter (Noah Fromell), 14–1 (39.58) Wiggo Centervad (Casper Sedell).

Tredje perioden: 15–1 (59.32) Wilmer Axnér (Melvin Helmersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 4-0-1

Skutskär J20: 1-0-4

Nästa match:

Lindlöven: Skutskärs SK U23, borta, 28 februari 17.00

Skutskär J20: Lindlövens IF, hemma, 28 februari 17.00