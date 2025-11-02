Lindlöven upp i topp efter trepoängare mot Väsby IK HK

Lindlöven-seger med 4–0 mot Väsby IK HK

Lindlövens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jesper Broeng matchvinnare för Lindlöven

Tack vare 4–0 (0–0, 3–0, 1–0) hemma mot Väsby IK HK är Lindlöven ny serieledare i hockeyettan norra. Laget ligger på samma poäng som tvåan Hudiksvall men toppar tabellen. Hudiksvall har dessutom två matcher mer spelade. Efter söndagens match i Lindehov ligger Väsby IK HK på 16:e plats.

– Vi gör en gedigen match med lite extra plus för andra och tredje perioden. Stabilt försvarsspel och bra anfallsspel, vi är mycket nöjd med prestationen idag, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson efter matchen.

Segern var Lindlövens sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Lindlöven–Väsby IK HK – mål för mål

Första perioden blev mållös. Lindlöven stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. Till slut kom också 4–0 genom Lukas Johansson på pass av Erik Brenkle efter 5.50 i tredje perioden.

Lukas Johansson gjorde ett mål för Lindlöven och två målgivande passningar.

Så sent som den 4 oktober låg Lindlöven på sjätte plats i tabellen.

På onsdag 5 november 19.00 spelar Lindlöven borta mot Vallentuna och Väsby IK HK hemma mot Falu IF.

Lindlöven–Väsby IK HK 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Andra perioden: 1–0 (22.38) Jesper Broeng (Joel Kiirikki, Gustav Arvidsson), 2–0 (27.38) Johannes Jämsén (Olle Hilmersson, Lukas Johansson), 3–0 (39.30) Elias Holmberg (Olle Hilmersson, Lukas Johansson).

Tredje perioden: 4–0 (45.50) Lukas Johansson (Erik Brenkle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 4-1-0

Väsby IK HK: 2-0-3

Nästa match:

Lindlöven: Vallentuna Hockey, borta, 5 november

Väsby IK HK: Falu IF, hemma, 5 november