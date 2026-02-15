Tungt för VIK Hockey U18 när Lindlöven J18 bröt fina vinstsviten

Seger för Lindlöven J18 med 5–2 mot VIK Hockey U18

Lindlöven J18:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Theodor Öfverström matchvinnare för Lindlöven J18

VIK Hockey U18 har spelat bra i U18 regional väst fortsättning vår herr och inför matchen borta mot Lindlöven J18 hade laget tagit elva raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen i Lindehov slutade 5–2 (1–1, 2–0, 2–1). Förlusten var den första i serien för VIK Hockey U18.

Lindlöven J18 hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot VIK Hockey U18.

Senast lagen möttes tog VIK Hockey U18 en storseger med 8–0, men den här gången var det Lindlöven J18 som var starkare.

Malung nästa för Lindlöven J18

Lindlöven J18 tog ledningen efter nio minuter genom Loke Österlund efter förarbete från Lorenzo Karlefäldt och Sixten Manfredsson. VIK Hockey U18 kvitterade när Eric Pettersson fick träff assisterad av Oskar Aronsson och Elias Bräck efter 11.11.

Lorenzo Karlefäldt gav Lindlöven J18 ledningen tidigt i andra perioden efter förarbete av Liam Ejdre och Kim Svantesson. Efter 7.36 i andra perioden nätade Theodor Öfverström på pass av Lucas Sjöö och Iago Vidan Chomchey och gjorde 3–1.

VIK Hockey U18 reducerade till 3–2 redan efter efter 18 sekunder i tredje perioden genom Elias Bräck med assist av Calle Larsson Bergqvist. Fler mål än så blev det inte för VIK Hockey U18. 4.54 in i tredje perioden satte Lorenzo Karlefäldt pucken återigen framspelad av Kim Svantesson och Liam Ejdre och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 57 sekunder kvar att spela på nytt genom Loke Österlund.

Lorenzo Karlefäldt gjorde två mål för Lindlöven J18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Lindlöven J18 på femte plats och VIK Hockey U18 i serieledning.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har VIK Västerås HK vunnit.

Lindlöven J18 möter Malung i nästa match borta torsdag 19 februari 19.00. VIK Hockey U18 möter samma dag Hudiksvall hemma.

Lindlöven J18–VIK Hockey U18 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (9.42) Loke Österlund (Lorenzo Karlefäldt, Sixten Manfredsson), 1–1 (11.11) Eric Pettersson (Oskar Aronsson, Elias Bräck).

Andra perioden: 2–1 (23.11) Lorenzo Karlefäldt (Liam Ejdre, Kim Svantesson), 3–1 (27.36) Theodor Öfverström (Lucas Sjöö, Iago Vidan Chomchey).

Tredje perioden: 3–2 (40.18) Elias Bräck (Calle Larsson Bergqvist), 4–2 (44.54) Lorenzo Karlefäldt (Kim Svantesson, Liam Ejdre), 5–2 (59.03) Loke Österlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 3-0-2

VIK Hockey U18: 4-0-1

Nästa match:

Lindlöven J18: Malungs IF, borta, 19 februari 19.00

VIK Hockey U18: Hudiksvalls HC, hemma, 19 februari 19.00