Lindlöven fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Seger för Lindlöven med 8–0 mot Falu IF

Lindlövens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Joel Kiirikki avgjorde för Lindlöven

Falu IF har varit lite av ett drömmotstånd för Lindlöven. På söndagen tog Lindlöven ännu en seger borta mot Falu IF. Matchen i hockeyettan norra slutade hela 8–0 (1–0, 4–0, 3–0). Det var Lindlövens sjunde raka seger mot just Falu IF.

– En svår sista match mot ett bra Lindlöven där vi kommer helt till korta på grund av skador och sjukdomar. Vi försöker att kriga på, men orkar inte stå emot, tyckte Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson om matchen:

– Vi avslutar grundserien på ett mycket bra sätt. Vi ger inte Falun en chans och vi kör på till slutsignalen, det känns jättebra.

Det här var elfte gången den här säsongen som Lindlöven höll nollan.

Segern var Lindlövens åttonde på de senaste nio matcherna.

Falu IF–Lindlöven – mål för mål

Joel Kiirikki gav gästerna Lindlöven ledningen efter sju minuter på pass av Gustav Arvidsson och Jesper Broeng.

Även i andra perioden var Lindlöven starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom mål av Olle Hilmersson, Hannes Wenell, Gustav Arvidsson och Sebastian Falk.

Lindlöven fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Amill Andersson, Johannes Jämsén och Vilmer Grundström.

Lindlövens Jesper Broeng hade tre assists och Vilmer Grundström stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultaten i sista omgången innebär att Falu IF slutar på 15:e plats och Lindlöven på tredje plats. Lindlöven är klart för hockeyallsvenskan.

Falu IF–Lindlöven 0–8 (0–1, 0–4, 0–3)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (7.05) Joel Kiirikki (Gustav Arvidsson, Jesper Broeng).

Andra perioden: 0–2 (23.13) Olle Hilmersson (Elias Holmberg, Oliver Arle Östergren), 0–3 (32.49) Hannes Wenell (Vilmer Grundström, Emil Norberg), 0–4 (36.20) Gustav Arvidsson (Filip Forsmark, Isak Jonsson), 0–5 (38.58) Sebastian Falk (Lukas Johansson).

Tredje perioden: 0–6 (40.48) Amill Andersson (Jesper Broeng, Vilmer Grundström), 0–7 (49.11) Vilmer Grundström (Amill Andersson, Filip Forsmark), 0–8 (50.39) Johannes Jämsén (Jesper Broeng, Hannes Wenell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 2-0-3

Lindlöven: 4-0-1