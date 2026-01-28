Lindlöven bröt förlustsviten – vann mot Väsby IK HK

Lindlöven vann med 5–3 mot Väsby IK HK

Jesper Broeng avgjorde för Lindlöven

Tredje förlusten i rad för Väsby IK HK

Efter fyra förluster i rad för Lindlöven i hockeyettan norra kom en ljusning. Borta mot Väsby IK HK kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Vilundaparkens Ishall slutade 3–5 (1–4, 1–1, 1–0).

– Äntligen får vi utdelning och vi gör 60 minuter riktigt bra. Det känns och syns att vi fått tillbaka en del sjuka, samt skadade spelare. Alla gör ett grymt bra jobb idag, tyckte Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

Väsby IK HK–Lindlöven – mål för mål

Lindlöven hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.54 genom Simon Nyhlén-Persson och gick upp till 0–2. Väsby IK HK kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Lindlöven dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Efter 2.11 i andra perioden slog Emil Norberg till på pass av Isak Jonsson och Sebastian Falk och gjorde 1–5. Väsby IK HK:s Filip Rydström gjorde 2–5 efter 4.09 framspelad av Alfred Aalto.

Efter 1.30 i tredje perioden reducerade Väsby IK HK på nytt genom Nicklas Nousiainen på pass av Filip Rydström och Pontus Karlsson. 3–5-målet blev matchens sista.

Väsby IK HK:s Filip Rydström stod för två mål och ett assist.

Väsby IK HK har två vinster och tre förluster och 17–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lindlöven har en vinst och fyra förluster och 12–19 i målskillnad.

Väsby IK HK:s nya tabellposition är 13:e plats medan Lindlöven är på tredje plats.

Väsby IK HK möter Piteå i nästa match borta lördag 31 januari 16.00. Lindlöven möter samma dag Sundsvall hemma.

Väsby IK HK–Lindlöven 3–5 (1–4, 1–1, 1–0)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (1.54) Simon Nyhlén-Persson (Linus Sjöqvist), 0–2 (2.18) Vilmer Grundström (Isak Jonsson, Oliver Arle Östergren), 1–2 (10.38) Filip Rydström (Alfred Aalto, Marcus Kivelä Carlzon), 1–3 (15.07) Olle Hilmersson (Linus Sjöqvist, Joel Kiirikki), 1–4 (19.39) Jesper Broeng (Oliver Arle Östergren, Sebastian Falk).

Andra perioden: 1–5 (22.11) Emil Norberg (Isak Jonsson, Sebastian Falk), 2–5 (24.09) Filip Rydström (Alfred Aalto).

Tredje perioden: 3–5 (41.30) Nicklas Nousiainen (Filip Rydström, Pontus Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 2-0-3

Lindlöven: 1-0-4

Nästa match:

Väsby IK HK: Piteå HC, borta, 31 januari 16.00

Lindlöven: IF Sundsvall Hockey, hemma, 31 januari 16.00