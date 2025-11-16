Limhamn tog ny seger mot favoritmotståndet

Limhamn segrade – 6–0 mot KRIF Hockey J18

Elmer Möller avgjorde för Limhamn

Tredje raka segern för Limhamn

Limhamn fortsätter att ha det lätt mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C herr. På söndagen vann Limhamn på nytt – den här gången med hela 6–0 (2–0, 3–0, 1–0) hemma i Limhamns Ishall. Det var Limhamns fjärde raka seger mot KRIF Hockey J18.

Limhamn–KRIF Hockey J18 – mål för mål

Limhamn startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 31 sekunder slog Elmer Möller till på pass av Isac Jeppsson.

Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 5.45 slog Olof Marthinsson till framspelad av Elmer Möller och Isac Jeppsson. Limhamn startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Ryder Ranelid, Olof Marthinsson och Isac Jeppsson. Till slut kom också 6–0 genom Elmer Möller assisterad av Isac Jeppsson och William Nordgaard efter 8.55 i tredje perioden.

Isac Jeppsson gjorde ett mål för Limhamn och spelade dessutom fram till fyra mål och Elmer Möller stod för två mål och ett assist.

Resultatet innebär att Limhamn ligger kvar på femte plats och KRIF Hockey J18 sist, på åttonde plats i tabellen. Ett tapp för KRIF Hockey J18 som låg på fjärde plats så sent som den 18 oktober.

När lagen senast möttes vann Limhamn HK med 4–3 efter förlängning .

Torsdag 20 november spelar Limhamn borta mot Helsingborg 19.15 och KRIF Hockey J18 mot Kristianstad hemma 19.30 i Soft Center Arena.

Limhamn–KRIF Hockey J18 6–0 (2–0, 3–0, 1–0)

U18 division 1 syd C herr, Limhamns Ishall

Första perioden: 1–0 (0.31) Elmer Möller (Isac Jeppsson), 2–0 (5.45) Olof Marthinsson (Elmer Möller, Isac Jeppsson).

Andra perioden: 3–0 (24.56) Ryder Ranelid (William Nordgaard), 4–0 (26.45) Olof Marthinsson (Jacob Sundin, Isac Jeppsson), 5–0 (31.16) Isac Jeppsson (Ryder Ranelid, Jacob Sundin).

Tredje perioden: 6–0 (48.55) Elmer Möller (Isac Jeppsson, William Nordgaard).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Limhamn: 3-0-2

KRIF Hockey J18: 0-0-5

Nästa match:

Limhamn: Helsingborg HC Ungdom, borta, 20 november

KRIF Hockey J18: Kristianstads IK, hemma, 20 november