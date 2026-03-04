Likaläge i matchserien efter Frölunda HC:s seger mot Färjestad
- Frölunda HC segrade – 2–1 mot Färjestad
- Elisa Holopainen matchvinnare för Frölunda HC
- Emma Murén gjorde målet för Färjestad
Frölunda HC segrade hemma och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Färjestad i SM-kvartsfinalen dam. Matchen slutade 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).
Frölunda HC–Färjestad – mål för mål
Emma Murén gav gästerna Färjestad ledningen efter 15 minuters spel efter förarbete av Lauren Bellefontaine och Ella Albinsson.
Frölunda HC kvitterade till 1–1 redan efter efter 52 sekunder i andra perioden genom Emilia Vesa framspelad av Elisa Holopainen och Tuva Kandell.
10.24 in i tredje perioden satte Elisa Holopainen pucken framspelad av Emily Nix och Ebba Westerlind och avgjorde matchen. Holopainen fullbordade därmed lagets vändning.
Nästa match spelas på fredag 18.00.
Frölunda HC–Färjestad 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)
SM-kvartsfinalen dam
Första perioden: 0–1 (15.52) Emma Murén (Lauren Bellefontaine, Ella Albinsson).
Andra perioden: 1–1 (20.52) Emilia Vesa (Elisa Holopainen, Tuva Kandell).
Tredje perioden: 2–1 (50.24) Elisa Holopainen (Emily Nix, Ebba Westerlind).
Nästa match:
6 mars, 18.00, Färjestad–Frölunda HC
