Likaläge i matchserien efter Färjestads seger mot Växjö

Färjestad vann på bortaplan med 6–4 (4–2, 2–2, 0–0) och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Växjö i kvartsfinalen i U18-SM herr. Nästa match blir nu helt avgörande.

I första perioden var det Färjestad som spelade bäst. Laget vann perioden med 4–2.

Efter 7.31 i andra perioden ökade Färjestad på till 2–5 genom Edvin Näslund.

Växjö reducerade dock till 3–5 genom Olle Ågren efter 8.26 av perioden.

Färjestad ökade ledningen till 3–6 genom Wille Andersson Jöhnk efter 12.41.

William Axberg reducerade förvisso men närmare än 4–6 kom inte Växjö. Tredje perioden blev mållös och Färjestad tog därmed en stabil seger.

Simon Caspersen-Snilsberg gjorde tre mål för Färjestad.

Lagen möts igen på söndag 13.00.

Växjö–Färjestad 4–6 (2–4, 2–2, 0–0)

Kvartsfinalen i U18-SM herr

Första perioden: 0–1 (2.34) Vilgot Nygren (Joacim Olsson, Jonathan Granquist), 0–2 (2.50) Simon Caspersen-Snilsberg, 1–2 (7.34) Olle Karlsson (Olle Ågren, Ola Palme), 1–3 (10.04) Simon Caspersen-Snilsberg (Edvin Näslund, Simon Näslund), 1–4 (10.41) Simon Caspersen-Snilsberg, 2–4 (12.35) Kalle Broberg (Vincent Bengtsson).

Andra perioden: 2–5 (27.31) Edvin Näslund (Simon Näslund, Melvin Johansson), 3–5 (28.26) Olle Ågren (Wiggo Sörensson, Ola Palme), 3–6 (32.41) Wille Andersson Jöhnk (Joacim Olsson, Tom Bjurman), 4–6 (39.13) William Axberg (Wilmer Bergström, Olle Tideman).

Ställning i serien: Växjö–Färjestad 1–1

