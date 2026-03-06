Likaläge i matchserien efter Dalens seger mot Boro/Vetlanda

Dalen segrade – 7–2 mot Boro/Vetlanda

Dalens Rasmus Cedervall tvåmålsskytt

Vidar Lindström avgjorde för Dalen

Dalen vann borta i Hydro Arena mot Boro/Vetlanda med 7–2 (4–1, 2–0, 1–1) i playoff 2 till kval till U20 region syd herr och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

– Vi var riktigt bra i tisdags men ikväll så lurade Dalen oss tyvärr. Bara och glömma och ladda om för morgondagen, kommenterade Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein.

Dalens Rasmus Cedervall tvåmålsskytt

Dalen tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.54 genom Rasmus Cedervall och gick upp till 0–3. Boro/Vetlanda kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Dalen dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Efter 9.10 i andra perioden slog Anton Rydqvist till framspelad av Vidar Lindström och Jonathan Sagemar och gjorde 1–5. Rasmus Cedervall gjorde dessutom 1–6 efter 15.22.

5.32 in i tredje perioden fick Hugo Petersson utdelning på pass av Hugo Borg och Hugo Sollin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Boro/Vetlanda. 16.19 in i perioden satte Royce Nundahl pucken framspelad av Leo Serup och Elton Backer och ökade ledningen. 2–7-målet blev matchens sista.

Anton Rydqvist och Jonathan Sagemar gjorde båda ett mål och två assist för Dalen.

Nästa match spelas på lördag 12.40 i Hydro Arena.

Boro/Vetlanda–Dalen 2–7 (1–4, 0–2, 1–1)

Playoff 2 till kval till U20 region syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (4.54) Rasmus Cedervall (Elliot Wilbertsson), 0–2 (7.04) Luka Nikolic (Simon Blom, Leo Serup), 0–3 (9.11) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Anton Rydqvist), 1–3 (12.21) Axel Petersson (Måns Hessel, Isak Haraldsson), 1–4 (19.08) Jonathan Sagemar (Anton Rydqvist, Olle Halvardsson).

Andra perioden: 1–5 (29.10) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Jonathan Sagemar), 1–6 (35.22) Rasmus Cedervall.

Tredje perioden: 2–6 (45.32) Hugo Petersson (Hugo Borg, Hugo Sollin), 2–7 (56.19) Royce Nundahl (Leo Serup, Elton Backer).

Nästa match:

7 mars, 12.40, Boro/Vetlanda–Dalen, i Hydro Arena