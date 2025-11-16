Lidingö Vikings HC U18 tog klar seger mot Järna

Lidingö Vikings HC U18-seger med 6–1 mot Järna

Lidingö Vikings HC U18:s Aleksis Frelihs tvåmålsskytt

Fjärde förlusten i följd för Järna

Lidingö Vikings HC U18 vann klart när laget mötte Järna på bortaplan i U18 allettan östra herr. Slutresultatet blev hela 6–1 (2–1, 2–0, 2–0).

I och med detta har Järna fyra förluster i rad.

Aleksis Frelihs gjorde två mål för Lidingö Vikings HC U18

Järna tog ledningen i början av första perioden genom Edvin Blixt.

Därefter fixade Lidingö Vikings HC U18:s Aleksis Frelihs och Titus Grünberg att laget vände underläge till ledning med 1–2. Efter 3.10 i andra perioden slog Viktor Sjöborg till framspelad av Aleksis Frelihs och gjorde 1–3.

Jan Bajnar gjorde dessutom 1–4 efter 19.03 på pass av Axel Brändstedt. 2.18 in i tredje perioden slog Aleksis Frelihs till på nytt och ökade ledningen.

Efter 3.29 nätade Ludvig Malmström på pass av Victor Hansen och Aleksis Frelihs och ökade ledningen för Lidingö Vikings HC U18.

Lidingö Vikings HC U18:s Aleksis Frelihs stod för fyra poäng, varav två mål.

Järna har en vinst och fyra förluster och 13–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lidingö Vikings HC U18 har tre vinster och två förluster och 26–21 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Lidingö Vikings HC med 3–1.

På torsdag 20 november 19.30 spelar Järna borta mot Nyköping och Lidingö Vikings HC U18 hemma mot Väsby.

Järna–Lidingö Vikings HC U18 1–6 (1–2, 0–2, 0–2)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 1–0 (3.44) Edvin Blixt (Marcus Söderman, Isac Ljungcrantz), 1–1 (9.10) Titus Grünberg (Jan Bajnar, Ludvig Jagevik), 1–2 (19.03) Aleksis Frelihs (Viktor Sjöborg, Arthur Birg).

Andra perioden: 1–3 (23.10) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs), 1–4 (39.03) Jan Bajnar (Axel Brändstedt).

Tredje perioden: 1–5 (42.18) Aleksis Frelihs, 1–6 (43.29) Ludvig Malmström (Victor Hansen, Aleksis Frelihs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 1-0-4

Lidingö Vikings HC U18: 3-1-1

Nästa match:

Järna: Nyköpings SK, borta, 20 november

Lidingö Vikings HC U18: Väsby IK HK, hemma, 20 november