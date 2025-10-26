Lidingö Vikings HC U18 besegrade Viggbyholm med 4–2

Lidingö Vikings HC U18 vann med 4–2 mot Viggbyholm

Ludvig Malmström matchvinnare för Lidingö Vikings HC U18

Andra raka segern för Lidingö Vikings HC U18

Hemmalaget Lidingö Vikings HC U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Viggbyholm i U18 allettan östra herr. 4–2 (1–0, 3–1, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Nyköping nästa för Lidingö Vikings HC U18

Arthur Birg gav Lidingö Vikings HC U18 ledningen efter tolv minuter assisterad av Aleksis Frelihs. Lidingö Vikings HC U18 stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–0 till 4–0 på bara 2.32.

Viggbyholm reducerade dock till 4–1 genom Markus Skowronski med 1.39 kvar att spela av perioden. Efter 14.41 i tredje perioden reducerade Viggbyholm på nytt genom Eric Ahlgren framspelad av Pelle Danerlöv och Edgars Apinis. 4–2-målet blev matchens sista.

Den 7 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Hägernäs Ishall.

Nästa motstånd för Lidingö Vikings HC U18 är Nyköping. Lagen möts torsdag 30 oktober 19.30 i Stora Hallen. Viggbyholm tar sig an IK Göta hemma fredag 31 oktober 18.40.

Lidingö Vikings HC U18–Viggbyholm 4–2 (1–0, 3–1, 0–1)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 1–0 (12.02) Arthur Birg (Aleksis Frelihs).

Andra perioden: 2–0 (29.38) Elias Omberg (Ludvig Malmström, William Otterud), 3–0 (31.53) Ludvig Malmström (Viktor Sjöborg), 4–0 (32.10) Jan Bajnar (Filip Jerrå), 4–1 (38.21) Markus Skowronski (Oliver Zetterlund).

Tredje perioden: 4–2 (54.41) Eric Ahlgren (Pelle Danerlöv, Edgars Apinis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U18: 3-1-1

Viggbyholm: 3-0-2

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: Nyköpings SK, borta, 30 oktober

Viggbyholm: IK Göta, hemma, 31 oktober