Liam Thorbjörnsson tvåmålsskytt när Tyringe vann mot Kungälv

Tyringe-seger med 5–1 mot Kungälv

Liam Thorbjörnsson gjorde två mål för Tyringe

Femte förlusten i följd för Kungälv

Det blev Tyringe som vann matchen hemma mot Kungälv i hockeyettan södra på onsdagen. 5–1 (3–0, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Tyringes Liam Thorbjörnsson tvåmålsskytt

Tyringe stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.55 i mitten av perioden.

Efter 15.08 i andra perioden slog Elias Kumlin till och gjorde 4–0.

14.06 in i tredje perioden slog Liam Pettersson till framspelad av Melker Öberg och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Kungälv. 17.46 in i perioden nätade Tyringes Isak Ivehed och ökade ledningen.

Liam Thorbjörnsson gjorde två mål för Tyringe och spelade dessutom fram till ett mål.

För Tyringe gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Kungälv är på 15:e plats. Noteras kan att Tyringe sedan den 16 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Kungälv med 3–2 efter förlängning .

I nästa omgång har Tyringe Järfälla borta i Järfälla Ishall, lördag 24 januari 16.00. Kungälv spelar hemma mot Tingsryd fredag 23 januari 19.00.

Tyringe–Kungälv 5–1 (3–0, 1–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (9.07) Liam Thorbjörnsson (Alexander Gunnarsson, Oskar Tängerby), 2–0 (10.41) Liam Thorbjörnsson (Teodor Forssander, Oskar Tängerby), 3–0 (19.02) Fabian Ledin (Teodor Forssander, Liam Thorbjörnsson).

Andra perioden: 4–0 (35.08) Elias Kumlin.

Tredje perioden: 4–1 (54.06) Liam Pettersson (Melker Öberg), 5–1 (57.46) Isak Ivehed.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Kungälv: 0-2-3

Nästa match:

Tyringe: Järfälla HC, borta, 24 januari 16.00

Kungälv: Tingsryds AIF, hemma, 23 januari 19.00