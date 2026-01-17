Liam Nordvall het när Orsa besegrade Grums

Orsa segrade – 5–4 mot Grums

Liam Nordvall tvåmålsskytt för Orsa

Malte Willford avgjorde för Orsa

Hemmalaget Orsa vann mot Grums i U20 region väst herr. 5–4 (2–1, 2–1, 1–2) slutade lördagens match.

Grums tog ledningen i början av första perioden genom Max Johansson.

Liam Almlund Ek och Liam Nordvall gjorde att Orsa vände till underläget till ledning med 2–1.

Orsa gjorde 3–1 genom Liam Nordvall som gjorde sitt andra mål efter 19 sekunder i andra perioden.

Grums reducerade dock till 3–2 genom Axel Appelqvist tidigt i perioden av perioden.

Efter 15.52 gjorde Orsa 4–2 genom Vincent Lanfjärd Risberg.

Grums gjorde 4–3 genom Olle Axelsson efter 7.38 av matchen.

Orsa utökade ledningen på nytt genom Malte Willford efter 15.52 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Olle Axelsson reducerade dock för Grums med bara tre minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Grums Axel Appelqvist stod för tre poäng, varav ett mål och Olle Axelsson gjorde två mål och ett assist. Liam Nordvall gjorde två mål och totalt tre poäng för Orsa.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK Hockey vunnit.

Lördag 24 januari möter Orsa Hudiksvall hemma 13.15 och Grums möter Strömsbro hemma 13.00.

Orsa–Grums 5–4 (2–1, 2–1, 1–2)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (4.23) Max Johansson (Hugo Sjöstrand, Olle Axelsson), 1–1 (14.23) Liam Almlund Ek (Isac Hedberg, Noel Berglinn), 2–1 (19.58) Liam Nordvall (Noel Berglinn, Isac Hedberg).

Andra perioden: 3–1 (20.19) Liam Nordvall (Malte Willford, Leon Rörvall-Simons), 3–2 (21.58) Axel Appelqvist, 4–2 (35.52) Vincent Lanfjärd Risberg (Liam Almlund Ek).

Tredje perioden: 4–3 (47.38) Olle Axelsson (Carl Lauridsen, Axel Appelqvist), 5–3 (55.52) Malte Willford (Liam Nordvall, Anton Jones), 5–4 (57.35) Olle Axelsson (Axel Appelqvist, Carl Lauridsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 3-1-1

Grums: 2-0-3

Nästa match:

Orsa: Hudiksvalls HC, hemma, 24 januari 13.15

Grums: Strömsbro IF, hemma, 24 januari 13.00