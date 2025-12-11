Liam Borehed det stora utropstecknet när Kumla Hockey J18 slog Hällefors IK/Nora HC

Kumla Hockey J18-seger med 9–5 mot Hällefors IK/Nora HC

Kumla Hockey J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Liam Borehed fyramålsskytt för Kumla Hockey J18

Kumla Hockey J18 besegrade Hällefors IK/Nora HC hemma i U18 division 1 västra C herr med 9–5 (5–2, 1–2, 3–1). Men mycket av snacket handlade om Liam Borehed – som gjorde hela fyra mål.

Segern var Kumla Hockey J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Mio Jovander bakom Kumla Hockey J18:s seger

Kumla Hockey J18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.43 genom Liam Borehed och gick upp till 4–0. Hällefors IK/Nora HC kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Kumla Hockey J18 dock ryckt åt sig ledningen med 5–2.

Hällefors IK/Nora HC förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 6–4.

Kumla Hockey J18 vann också tredje perioden 3–1 och ställningen efter tre perioder var 9–5.

Med en omgång kvar är Kumla Hockey J18 på fjärde plats i tabellen medan Hällefors IK/Nora HC är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Kumla Hockey med 5–2.

I nästa match, söndag 14 december möter Kumla Hockey J18 Örebro HUF 1 borta i Trängens IP 13.00 medan Hällefors IK/Nora HC spelar hemma mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 14.00.

Kumla Hockey J18–Hällefors IK/Nora HC 9–5 (5–2, 1–2, 3–1)

U18 division 1 västra C herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (5.43) Liam Borehed, 2–0 (11.23) Vincent Henriksén, 3–0 (11.32) Liam Borehed (Olle Sjöholm, Svante Dahlberg), 4–0 (14.48) Liam Borehed, 4–1 (15.08) Neo Törnkvist (Milo Berglund Länk, Oliver Bystedt Bark), 4–2 (18.09) Neo Törnkvist, 5–2 (18.48) Liam Borehed (Lucas Svahlin, Svante Dahlberg).

Andra perioden: 6–2 (21.57) Mio Jovander (Patrik Karlsson), 6–3 (22.54) Benjamin Lindberg (Milo Berglund Länk, Martin Thiery Wase), 6–4 (33.08) Neo Törnkvist (Oliver Bystedt Bark, Martin Thiery Wase).

Tredje perioden: 7–4 (47.42) Lucas Svahlin (Svante Dahlberg, Liam Borehed), 8–4 (49.28) Gustav Wilhelmsson (Vincent Henriksén), 9–4 (52.54) Svante Dahlberg (Liam Borehed, Olle Sjöholm), 9–5 (54.25) Neo Törnkvist (Milo Berglund Länk, Benjamin Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla Hockey J18: 4-0-1

Hällefors IK/Nora HC: 1-0-4

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Örebro HUF:1, borta, 14 december 13.00

Hällefors IK/Nora HC: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 14 december 14.00