LHC tog hem segern mot Timrå IK – Robin Kovacs matchvinnare

LHC vann med 5–2 mot Timrå IK

Robin Kovacs med två mål för LHC

Andra raka förlusten för Timrå IK

LHC besegrade Timrå IK på hemmaplan i lördagens match i SHL. 5–2 (1–0, 2–0, 2–2) slutade matchen.

LHC började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.35 slog Christoffer Ehn till efter pass från Eskild Bakke Olsen och Robin Kovacs.

Efter 5.19 i andra perioden slog Johan Södergran till på pass av Jakub Vrana och gjorde 2–0. Robin Kovacs gjorde dessutom 3–0 efter 11.37 framspelad av Christoffer Ehn och David Bernhardt.

Timrå IK reducerade till 3–1 redan efter efter 2.26 i tredje perioden genom Emil Pettersson efter förarbete av Erik Walli Walterholm och Simon Forsmark. Efter 14.25 i tredje perioden reducerade Timrå IK:s Anton Lander på nytt framspelad av Sebastian Hartmann och Per Svensson. 17.25 in i tredje perioden satte Robin Kovacs pucken återigen på pass av Fredrik Karlström och Eskild Bakke Olsen och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 53 sekunder kvar att spela genom Fredrik Karlström.

LHC:s Robin Kovacs stod för två mål och ett assist.

För LHC gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Timrå IK är på sjunde plats.

I nästa omgång har LHC HV 71 borta i Husqvarna Garden, torsdag 22 januari 19.00. Timrå IK spelar hemma mot Färjestad lördag 24 januari 15.15.

LHC–Timrå IK 5–2 (1–0, 2–0, 2–2)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (2.35) Christoffer Ehn (Eskild Bakke Olsen, Robin Kovacs).

Andra perioden: 2–0 (25.19) Johan Södergran (Jakub Vrana), 3–0 (31.37) Robin Kovacs (Christoffer Ehn, David Bernhardt).

Tredje perioden: 3–1 (42.26) Emil Pettersson (Erik Walli Walterholm, Simon Forsmark), 3–2 (54.25) Anton Lander (Sebastian Hartmann, Per Svensson), 4–2 (57.25) Robin Kovacs (Fredrik Karlström, Eskild Bakke Olsen), 5–2 (59.07) Fredrik Karlström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 2-1-2

Timrå IK: 3-0-2

Nästa match:

LHC: HV 71, borta, 22 januari 19.00

Timrå IK: Färjestads BK, hemma, 24 januari 15.15