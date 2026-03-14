LHC starkast – segrade efter förlängning mot Örebro Hockey

LHC segrade – 3–2 efter förlängning

Eskild Bakke Olsen med två mål för LHC

LHC:s 17:e seger

Matchen i SHL mellan hemmalaget LHC och gästande Örebro Hockey var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där LHC spikade segerresultatet, 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0).

Matchhjälte blev Eskild Bakke Olsen, som gjorde det avgörande målet 37 sekunder in i förlängningen.

Örebro Hockey tog ledningen efter fyra minuter genom David Quenneville efter förarbete av Patrik Karlkvist och Teemu Turunen.

Efter 5.59 i andra perioden slog Egor Polin till och gjorde 0–2.

Redan efter 3.20 i tredje perioden reducerade LHC till 1–2 genom Eskild Bakke Olsen framspelad av Robin Kovacs och Oscar Fantenberg. 4.45 in i tredje perioden satte Johan Södergran pucken framspelad av Robin Kovacs och David Bernhardt och kvitterade.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, LHC med 14–15 och Örebro Hockey med 16–12 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att LHC slutar på elfte plats i tabellen och Örebro Hockey på tionde plats. Örebro Hockey är klart för åttondelsfinal.

LHC–Örebro Hockey 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (4.00) David Quenneville (Patrik Karlkvist, Teemu Turunen).

Andra perioden: 0–2 (25.59) Egor Polin.

Tredje perioden: 1–2 (43.20) Eskild Bakke Olsen (Robin Kovacs, Oscar Fantenberg), 2–2 (44.45) Johan Södergran (Robin Kovacs, David Bernhardt).

Förlängning: 3–2 (60.37) Eskild Bakke Olsen (Oscar Fantenberg, Markus Ljungh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 3-0-2

Örebro Hockey: 3-2-0