LHC J20 vann första matchen mot Örebro Hockey U20
- LHC J20 vann med 5–1 mot Örebro Hockey U20
- Oscar Emvall med två mål för LHC J20
- Clemens Troxler avgjorde för LHC J20
LHC J20 har nu greppet om serien mot Örebro Hockey U20 i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger borta med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1) i första matchen.
Oscar Emvall tvåmålsskytt för LHC J20
Milton Carpenhammar gav gästerna LHC J20 ledningen efter 16 minuter på passning från Oscar Emvall.
Efter 5.58 i andra perioden slog Clemens Troxler till på pass av Ossie Liljeblad och Wilhelm Hasselhuhn och gjorde 0–2.
LHC J20 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.27 genom Oscar Emvall och gick upp till 0–4 innan Örebro Hockey U20 svarade.
1–5 blev det till slut för LHC J20.
LHC J20:s Oscar Emvall stod för tre poäng, varav två mål.
Nästa match spelas på söndag 13.00.
Örebro Hockey U20–LHC J20 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)
Åttondelsfinalen i U20-SM
Första perioden: 0–1 (16.49) Milton Carpenhammar (Oscar Emvall).
Andra perioden: 0–2 (25.58) Clemens Troxler (Ossie Liljeblad, Wilhelm Hasselhuhn).
Tredje perioden: 0–3 (48.27) Oscar Emvall, 0–4 (49.53) David Norgren (Douglas Paul, Edwin Lundqvist), 1–4 (55.19) Oliver Höglund (Ludvig Andersson, Alexander Command), 1–5 (57.12) Oscar Emvall.
Ställning i serien: Örebro Hockey U20–LHC J20 0–1
Nästa match:
15 mars, 13.00, Örebro Hockey U20–LHC J20
