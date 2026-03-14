LHC J20 vann första matchen mot Örebro Hockey U20

LHC J20 vann med 5–1 mot Örebro Hockey U20

Oscar Emvall med två mål för LHC J20

Clemens Troxler avgjorde för LHC J20

LHC J20 har nu greppet om serien mot Örebro Hockey U20 i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger borta med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1) i första matchen.

Oscar Emvall tvåmålsskytt för LHC J20

Milton Carpenhammar gav gästerna LHC J20 ledningen efter 16 minuter på passning från Oscar Emvall.

Efter 5.58 i andra perioden slog Clemens Troxler till på pass av Ossie Liljeblad och Wilhelm Hasselhuhn och gjorde 0–2.

LHC J20 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.27 genom Oscar Emvall och gick upp till 0–4 innan Örebro Hockey U20 svarade.

1–5 blev det till slut för LHC J20.

LHC J20:s Oscar Emvall stod för tre poäng, varav två mål.

Nästa match spelas på söndag 13.00.

Örebro Hockey U20–LHC J20 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (16.49) Milton Carpenhammar (Oscar Emvall).

Andra perioden: 0–2 (25.58) Clemens Troxler (Ossie Liljeblad, Wilhelm Hasselhuhn).

Tredje perioden: 0–3 (48.27) Oscar Emvall, 0–4 (49.53) David Norgren (Douglas Paul, Edwin Lundqvist), 1–4 (55.19) Oliver Höglund (Ludvig Andersson, Alexander Command), 1–5 (57.12) Oscar Emvall.

Ställning i serien: Örebro Hockey U20–LHC J20 0–1

Nästa match:

15 mars, 13.00, Örebro Hockey U20–LHC J20