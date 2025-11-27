Prenumerera

LHC avgjorde tät match mot Brynäs i tredje perioden

  • LHC-seger med 2–1 mot Brynäs

  • LHC:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

  • Oliver Johansson matchvinnare för LHC

Matchen mellan hemmalaget LHC och gästande Brynäs var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde LHC och vann matchen i SHL med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Segern var LHC:s fjärde på de senaste fem matcherna.

LHC–Brynäs – mål för mål

Markus Ljungh gav LHC ledningen efter nio minuters spel på passning från Christoffer Ehn och Melvin Nilsson.

Efter 5.10 i andra perioden nätade Johannes Kinnvall på pass av Nicklas Bäckström och Anton Rödin och kvitterade för Brynäs.

Oliver Johansson gav LHC ledningen efter 2.20 in i tredje perioden på pass av Zion Nybeck och David Bernhardt. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Det här var LHC:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brynäs femte uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Brynäs nu ligger på tionde plats i tabellen. LHC är på elfte plats.

Lördag 29 november 15.15 möter LHC Frölunda hemma i Saab Arena medan Brynäs spelar hemma mot HV 71.

LHC–Brynäs 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (9.43) Markus Ljungh (Christoffer Ehn, Melvin Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (25.10) Johannes Kinnvall (Nicklas Bäckström, Anton Rödin).

Tredje perioden: 2–1 (42.20) Oliver Johansson (Zion Nybeck, David Bernhardt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 4-0-1

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

LHC: Frölunda HC, hemma, 29 november

Brynäs: HV 71, hemma, 29 november

