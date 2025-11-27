LHC avgjorde tät match mot Brynäs i tredje perioden

LHC-seger med 2–1 mot Brynäs

LHC:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliver Johansson matchvinnare för LHC

Matchen mellan hemmalaget LHC och gästande Brynäs var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde LHC och vann matchen i SHL med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Segern var LHC:s fjärde på de senaste fem matcherna.

LHC–Brynäs – mål för mål

Markus Ljungh gav LHC ledningen efter nio minuters spel på passning från Christoffer Ehn och Melvin Nilsson.

Efter 5.10 i andra perioden nätade Johannes Kinnvall på pass av Nicklas Bäckström och Anton Rödin och kvitterade för Brynäs.

Oliver Johansson gav LHC ledningen efter 2.20 in i tredje perioden på pass av Zion Nybeck och David Bernhardt. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Det här var LHC:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brynäs femte uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Brynäs nu ligger på tionde plats i tabellen. LHC är på elfte plats.

Lördag 29 november 15.15 möter LHC Frölunda hemma i Saab Arena medan Brynäs spelar hemma mot HV 71.

LHC–Brynäs 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (9.43) Markus Ljungh (Christoffer Ehn, Melvin Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (25.10) Johannes Kinnvall (Nicklas Bäckström, Anton Rödin).

Tredje perioden: 2–1 (42.20) Oliver Johansson (Zion Nybeck, David Bernhardt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 4-0-1

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

LHC: Frölunda HC, hemma, 29 november

Brynäs: HV 71, hemma, 29 november