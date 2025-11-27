LHC avgjorde tät match mot Brynäs i tredje perioden
Följ HockeySverige på
Google news
- LHC-seger med 2–1 mot Brynäs
- LHC:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Oliver Johansson matchvinnare för LHC
Matchen mellan hemmalaget LHC och gästande Brynäs var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde LHC och vann matchen i SHL med 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).
Segern var LHC:s fjärde på de senaste fem matcherna.
LHC–Brynäs – mål för mål
Markus Ljungh gav LHC ledningen efter nio minuters spel på passning från Christoffer Ehn och Melvin Nilsson.
Efter 5.10 i andra perioden nätade Johannes Kinnvall på pass av Nicklas Bäckström och Anton Rödin och kvitterade för Brynäs.
Oliver Johansson gav LHC ledningen efter 2.20 in i tredje perioden på pass av Zion Nybeck och David Bernhardt. Det fastställde slutresultatet till 2–1.
Det här var LHC:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brynäs femte uddamålsförlust.
I tabellen innebär det här att Brynäs nu ligger på tionde plats i tabellen. LHC är på elfte plats.
Lördag 29 november 15.15 möter LHC Frölunda hemma i Saab Arena medan Brynäs spelar hemma mot HV 71.
LHC–Brynäs 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)
SHL, Saab Arena
Första perioden: 1–0 (9.43) Markus Ljungh (Christoffer Ehn, Melvin Nilsson).
Andra perioden: 1–1 (25.10) Johannes Kinnvall (Nicklas Bäckström, Anton Rödin).
Tredje perioden: 2–1 (42.20) Oliver Johansson (Zion Nybeck, David Bernhardt).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
LHC: 4-0-1
Brynäs: 3-0-2
Nästa match:
LHC: Frölunda HC, hemma, 29 november
Brynäs: HV 71, hemma, 29 november
Den här artikeln handlar om: