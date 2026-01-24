Lerum vann toppmötet med Alingsås

Lerum vann med 7–5 mot Alingsås

Lerums femte seger på de senaste sex matcherna

Newille Sundén avgjorde för Lerum

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 A syd vår herr under lördagen när Lerum tog emot tredjeplacerade Alingsås. Lerum vann matchen med 7–5 (2–2, 3–1, 2–2).

Det här innebär att Lerum nu har fem segrar i följd i U20 Div 1 A syd vår herr.

Lerum–Alingsås – mål för mål

Alingsås tog ledningen i början av första perioden genom Vilmer Lindström.

Lerum kvitterade till 1–1 genom Newille Sundén tidigt i matchen.

Alingsås tog ledningen på nytt genom Leon Johansen efter 10.03.

Lerum gjorde 2–2 genom Charlie Standerth efter 11.51.

Lerum var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 5–3.

Tredje perioden slutade 2–2 och Lerum vann matchen med 7–5.

Lagens första möte för säsongen vann Lerum med 9–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Lerum Hisingen i Tuve Ishall 14.30. Alingsås tar sig an Järnbrotts HK hemma 14.00.

Lerum–Alingsås 7–5 (2–2, 3–1, 2–2)

U20 Div 1 A syd vår herr, Vättlehallen

Första perioden: 0–1 (4.23) Vilmer Lindström (Melvín Karlsson, Melvin Sylvén), 1–1 (4.34) Newille Sundén (Wilhelm Berthelsen, Felix Harström), 1–2 (10.03) Leon Johansen (Linus Ahlman, Pelle Halvordsson), 2–2 (11.51) Charlie Standerth (Elias Rhodin, Måns Petersson).

Andra perioden: 3–2 (22.50) Erik Almius (Vinton Dalgaard, Anton Koljo), 4–2 (29.03) Melvin Petersson (Hampus Dalblad, Elias Rhodin), 5–2 (33.54) Charlie Standerth (Kasper Malmqvist, Måns Petersson), 5–3 (36.37) Alvin Brockmark (Melvin Sylvén, Olle Boman).

Tredje perioden: 5–4 (43.27) Alvin Brockmark (Albin Löfving, Isak Rosén), 5–5 (49.55) Pelle Halvordsson (Max Bratland, Thor Andersson), 6–5 (56.12) Newille Sundén (Wilhelm Berthelsen, Jacob Carlén), 7–5 (59.30) Mio Nygren-Madsén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 5-0-0

Alingsås: 3-0-2

Nästa match:

Lerum: Hisingens IK, borta, 31 januari 14.30

Alingsås: Järnbrotts HK, hemma, 31 januari 14.00