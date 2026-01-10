Lerum vann på bortaplan mot Rönnäng

Seger för Lerum med 5–1 mot Rönnäng

Kasper Malmqvist matchvinnare för Lerum

Andra raka segern för Lerum

Lerum segrade på bortaplan i Tjörns Ishall mot Rönnäng i U20 Div 1 A syd vår herr. 1–5 (1–1, 0–1, 0–3) slutade matchen på lördagen.

Rönnäng–Lerum – mål för mål

Rönnäng tog ledningen efter sex minuters spel genom John Hermansgård framspelad av Victor Ivarsson och Karl Ivarsson. Målet var John Hermansgårds femte i U20 Div 1 A syd vår herr.

Lerum kvitterade när Jacob Svanborg slog till med assist av Måns Petersson och Elias Rhodin efter 18.03.

Lerum gjorde också 1–2 efter 14.23 i andra perioden när Kasper Malmqvist hittade rätt på pass av Vincent Gyllander och Viggo Carlund.

Även i tredje perioden var det Lerum som var vassast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Viggo Carlund, Wilhelm Berthelsen och Måns Petersson.

Måns Petersson gjorde ett mål för Lerum och spelade fram till tre mål.

Det här betyder att Rönnäng nu ligger på sjunde plats i tabellen och Lerum är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Lerums BK vunnit.

På tisdag 13 januari 19.30 spelar Rönnäng borta mot Grästorp och Lerum hemma mot Varberg.

Rönnäng–Lerum 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

U20 Div 1 A syd vår herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (6.42) John Hermansgård (Victor Ivarsson, Karl Ivarsson), 1–1 (18.03) Jacob Svanborg (Måns Petersson, Elias Rhodin).

Andra perioden: 1–2 (34.23) Kasper Malmqvist (Vincent Gyllander, Viggo Carlund).

Tredje perioden: 1–3 (50.52) Viggo Carlund (Wilhelm Berthelsen, Måns Petersson), 1–4 (51.13) Wilhelm Berthelsen (Måns Petersson), 1–5 (57.40) Måns Petersson (Vinton Dalgaard).

Nästa match:

Rönnäng: Grästorps IK, borta, 13 januari 19.30

Lerum: Varberg HK, hemma, 13 januari 19.30