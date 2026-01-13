Lerum utklassade Varberg – seger med 8–2

Lerum vann med 8–2 mot Varberg

Kasper Malmqvist med tre mål för Lerum

Vinton Dalgaard avgjorde för Lerum

Lerum spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Varberg i U20 Div 1 A syd vår herr med hela 8–2 (1–0, 2–1, 5–1).

Kasper Malmqvist gjorde 1–0 till Lerum efter 13 minuter på passning från Charlie Standerth.

Lerum gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Jacob Svanborg och Vinton Dalgaard.

Varberg reducerade dock till 3–1 genom Kim Qvist med 4.55 kvar att spela av perioden.

Lerum vann också tredje perioden 5–1 och matchen med hela 8–2.

Lerums Charlie Standerth hade fyra assists och Kasper Malmqvist gjorde tre mål.

Lerum har tre segrar och två förluster och 21–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Varberg har fyra vinster och en förlust och 29–23 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Lerum ligger på andra plats medan Varberg har fjärdeplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Fredag 16 januari 19.45 spelar Lerum borta mot Järnbrotts HK. Varberg möter Hisingen hemma i Veddige Ishall lördag 17 januari 15.40.

Lerum–Varberg 8–2 (1–0, 2–1, 5–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Vättlehallen

Första perioden: 1–0 (13.04) Kasper Malmqvist (Charlie Standerth).

Andra perioden: 2–0 (21.18) Jacob Svanborg (Elias Rhodin), 3–0 (23.29) Vinton Dalgaard (Felix Westheim), 3–1 (35.05) Kim Qvist (Albin Aronsson).

Tredje perioden: 4–1 (48.59) Philip Ridderstråle (Charlie Standerth, Helmut Kancs), 5–1 (55.34) Newille Sundén (Jacob Svanborg), 6–1 (58.24) Kasper Malmqvist (Charlie Standerth), 7–1 (59.07) Kasper Malmqvist (Charlie Standerth, Philip Ridderstråle), 8–1 (59.41) Elias Rhodin (Newille Sundén), 8–2 (59.59) Theodor Koch (Viggo Abrahamsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 3-0-2

Varberg: 4-0-1

Nästa match:

Lerum: Järnbrotts HK, borta, 16 januari 19.45

Varberg: Hisingens IK, hemma, 17 januari 15.40