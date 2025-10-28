Lerum utklassade Hovås – seger med 13–2

Lerum vann med 13–2 mot Hovås

Elias Rhodin gjorde tre mål för Lerum

Andra raka segern för Lerum

Lerum spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Hovås i U20 division 1 A syd herr med hela 13–2 (6–1, 3–0, 4–1). Lerum fick därmed revansch från senaste mötet, som Hovås vann med 4–3.

Lerum tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 12.09 genom Charlie Standerth och gick upp till 5–0. Hovås kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Lerum dock ryckt åt sig ledningen med 6–1. Även i andra perioden var det Lerum som var vassast och gick från 6–1 till 9–1 genom mål av Måns Petersson, Elias Rhodin och Wilhelm Berthelsen. Lerum hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 13.27 genom Kasper Malmqvist och gick upp till 11–1 innan Hovås svarade.

Slutresultatet blev 13–2 i Lerums favör.

Måns Petersson gjorde två mål för Lerum och fyra målgivande passningar, Kasper Malmqvist stod för ett mål och tre assists, Newille Sundén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Melvin Stenberg hade fyra assists, Melvin Petersson gjorde två mål och ett målgivande pass, Elias Rhodin gjorde tre mål och Wilhelm Berthelsen gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Hovås ligger på sjätte plats i tabellen och Lerum är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hovås HC med 4–3.

I nästa omgång har Lerum Kållered borta i Kållereds Ishall, tisdag 4 november 19.30. Hovås spelar borta mot Mölndal lördag 1 november 18.15.

Lerum–Hovås 13–2 (6–1, 3–0, 4–1)

U20 division 1 A syd herr, Vättlehallen

Första perioden: 1–0 (12.09) Charlie Standerth (Melvin Petersson), 2–0 (14.35) Måns Petersson (Noah Bergström, Kasper Malmqvist), 3–0 (16.38) Elias Rhodin (Newille Sundén, Melvin Stenberg), 4–0 (18.01) Wilhelm Berthelsen (Måns Petersson, Kasper Malmqvist), 5–0 (18.18) Mio Nygren-Madsén (Kasper Malmqvist, Wilhelm Berthelsen), 5–1 (18.55) Oliver Engström Malmer (Wille Horner), 6–1 (19.23) Elias Rhodin (Melvin Stenberg).

Andra perioden: 7–1 (20.29) Måns Petersson (Noah Bergström), 8–1 (25.43) Elias Rhodin (Newille Sundén, Felix Westheim), 9–1 (33.15) Wilhelm Berthelsen (Måns Petersson, Melvin Stenberg).

Tredje perioden: 10–1 (53.27) Kasper Malmqvist (Newille Sundén, Måns Petersson), 11–1 (55.56) Melvin Petersson (Måns Petersson), 11–2 (58.26) Philip Hamilton (Lucas Forsmark, Buster Fondin), 12–2 (58.57) Melvin Petersson (Charlie Standerth, Melvin Stenberg), 13–2 (59.43) Newille Sundén (Felix Westheim).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 3-0-2

Hovås: 3-0-2

Nästa match:

Lerum: Kållered, borta, 4 november

Hovås: IF Mölndal Hockey, borta, 1 november