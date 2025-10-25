Lerum utklassade Härryda – vann med 17–0

Lerum-seger med 17–0 mot Härryda

Lerums Måns Petersson sexmålsskytt

Jacob Svanborg matchvinnare för Lerum

Lerum övertygade när laget vann på bortaplan mot Härryda i U20 division 1 A syd herr med hela 17–0 (5–0, 4–0, 8–0).

Snackisen var Måns Petersson – som gjorde hela sex av Lerums mål.

Måns Petersson med sex mål för Lerum

Lerum var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Lerum som var vassast och gick från 0–5 till 0–9 tack vare åtta raka mål (! ), två mål av Felix Westheim, ett mål av Måns Petersson och ett mål av Elias Rhodin. Lerum fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 17–0. Målen i sista perioden gjordes av Måns Petersson, som gjorde tre mål, Kasper Malmqvist, Newille Sundén, Jacob Svanborg, Zack Sönniksen och Wille Frost.

Det här betyder att Härryda är kvar på nionde och sista plats och Lerum stannar på fjärde plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lerums BK med 5–2.

I nästa match möter Härryda Mölndal borta på torsdag 30 oktober 19.35. Lerum möter Hovås tisdag 28 oktober 20.30 hemma.

Härryda–Lerum 0–17 (0–5, 0–4, 0–8)

U20 division 1 A syd herr, Landvetters Ishall

Första perioden: 0–1 (1.48) Jacob Svanborg (Charlie Standerth, Noah Bergström), 0–2 (2.28) Elias Rhodin (Newille Sundén, Mio Nygren-Madsén), 0–3 (3.35) Måns Petersson (Kasper Malmqvist), 0–4 (12.00) Måns Petersson, 0–5 (16.37) Kasper Malmqvist (Måns Petersson, Noah Bergström).

Andra perioden: 0–6 (22.29) Felix Westheim, 0–7 (27.18) Elias Rhodin (Zack Sönniksen, Newille Sundén), 0–8 (29.41) Måns Petersson (Kasper Malmqvist, Wilhelm Berthelsen), 0–9 (33.17) Felix Westheim (Newille Sundén, Noah Bergström).

Tredje perioden: 0–10 (40.17) Måns Petersson (Mio Nygren-Madsén, Kasper Malmqvist), 0–11 (46.09) Jacob Svanborg (Charlie Standerth, Melvin Petersson), 0–12 (48.20) Kasper Malmqvist (Måns Petersson, Wilhelm Berthelsen), 0–13 (54.08) Måns Petersson (Wilhelm Berthelsen), 0–14 (57.37) Newille Sundén (Felix Westheim, Mio Nygren-Madsén), 0–15 (58.15) Wille Frost (Anton Koljo, Noah Bergström), 0–16 (59.25) Måns Petersson, 0–17 (59.59) Zack Sönniksen (Charlie Standerth, Mio Nygren-Madsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Härryda: 1-0-4

Lerum: 3-0-2

Nästa match:

Härryda: IF Mölndal Hockey, borta, 30 oktober

Lerum: Hovås HC, hemma, 28 oktober