Lerum ny serieledare efter 7–1 mot Järnbrotts HK

Lerum vann med 7–1 mot Järnbrotts HK

Lerums fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elias Rhodin matchvinnare för Lerum

Lerum är nu serieledare i U20 Div 1 A syd vår herr efter seger, 1–7 (0–2, 1–2, 0–3), borta mot Järnbrotts HK. Lerum leder serien en poäng före Hisingen. Hisingen har dock två matcher mindre spelade. Järnbrotts HK ligger på sjunde plats i tabellen.

Det här innebär att Lerum nu har fyra segrar i följd i U20 Div 1 A syd vår herr.

Järnbrotts HK–Lerum – mål för mål

Viggo Carlund gav Lerum ledningen efter sex minuter assisterad av Måns Petersson och Helmut Kancs. Efter 19.47 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 genom Elias Rhodin efter förarbete från Artur Almgren och Hampus Dalblad.

Järnbrotts HK reducerade dock till 1–2 genom Elmer Vetter efter 12.24 av perioden.

Lerum gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Kasper Malmqvist och Hampus Dalblad.

Lerum fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Charlie Standerth, Jacob Svanborg och Wilhelm Berthelsen.

Lerums Måns Petersson hade tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Lerums BK vunnit.

Tisdag 20 januari 20.15 spelar Järnbrotts HK hemma mot Alingsås. Lerum möter Alingsås hemma i Vättlehallen lördag 24 januari 14.00.

Järnbrotts HK–Lerum 1–7 (0–2, 1–2, 0–3)

U20 Div 1 A syd vår herr, Slottsskogens ishall

Första perioden: 0–1 (6.04) Viggo Carlund (Måns Petersson, Helmut Kancs), 0–2 (19.47) Elias Rhodin (Artur Almgren, Hampus Dalblad).

Andra perioden: 1–2 (32.24) Elmer Vetter (Johan Östberg, Lucas Andreasson), 1–3 (33.25) Kasper Malmqvist (Charlie Standerth, Måns Petersson), 1–4 (35.23) Hampus Dalblad (Newille Sundén).

Tredje perioden: 1–5 (50.17) Jacob Svanborg (Helmut Kancs), 1–6 (53.12) Charlie Standerth (Måns Petersson, Kasper Malmqvist), 1–7 (54.52) Wilhelm Berthelsen (Newille Sundén, David Carlbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järnbrotts HK: 1-1-3

Lerum: 4-0-1

Nästa match:

Järnbrotts HK: Sörhaga/Alingsås, hemma, 20 januari 20.15

Lerum: Sörhaga/Alingsås, hemma, 24 januari 14.00