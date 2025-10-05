Leo Beiron låg bakom segern för Nässjö mot Dalen

Nässjö-seger med 4–2 mot Dalen

Leo Beiron tremålsskytt för Nässjö

Boro/Vetlanda J18 nästa motståndare för Nässjö

Ett hattrick stod Nässjös Leo Beiron för i matchen mot Dalen i U18 division 1 syd B herr. Nässjö vann på hemmaplan med 4–2 (1–0, 1–1, 2–1).

Hugo Friman gjorde 1–0 till Nässjö efter tio minuter. Efter 4.05 i andra perioden gjorde Nässjö 2–0 genom Leo Beiron.

Dalen reducerade dock till 2–1 genom Philip Arthursson efter 6.04 av perioden. Nässjö gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, båda målen av Leo Beiron och punkterade matchen.

Dalen reducerade dock till 4–2 genom Philip Arthursson när bara tre minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

När lagen senast möttes blev det seger för Nässjö med 4–2.

Den 9 november tar lagen sig an varandra igen, då i Smedjehov.

Nässjö möter Boro/Vetlanda J18 i nästa match borta söndag 12 oktober 14.00. Dalen möter samma dag Kalmar hemma.

Nässjö–Dalen 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)

U18 division 1 syd B herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (10.21) Hugo Friman.

Andra perioden: 2–0 (24.05) Leo Beiron (Måns Persson), 2–1 (26.04) Philip Arthursson (Wille Törnkrans, Ted Marjavaara).

Tredje perioden: 3–1 (46.39) Leo Beiron, 4–1 (57.00) Leo Beiron (Zeb Wedenhjelm), 4–2 (57.59) Philip Arthursson (Ludwig Danielsson, Ted Marjavaara).

Nästa match:

Nässjö: Boro/Vetlanda HC, borta, 12 oktober

Dalen: Kalmar HC, hemma, 12 oktober