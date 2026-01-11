Leksands fina svit mot Björklöven U18 fortsätter

Leksand-seger med 6–5 efter straffar

Leksands Noel Nord tremålsskytt

Loui Karlsson avgjorde för Leksand

Leksand fortsätter att vinna mot Björklöven U18 i U18 Nationell norra herr. På söndagen segrade Leksand på nytt – den här gången med 6–5 (3–1, 1–1, 1–3, 0–0, 1–0) efter straffar hemma i Tegera Arena. Det var Leksands sjunde raka seger mot Björklöven U18.

I och med detta har Björklöven U18 fyra förluster i rad.

Noel Nord gjorde tre mål för Leksand

I första perioden var det Leksand som dominerade. Laget vann perioden med 3–1.

Efter 4.30 i andra perioden nätade Eliaz Sjökvist på pass av Joel Dahlström Collander och Albin Kihlman och gjorde 4–1. Björklöven U18:s Mathias Sivertsen Andresen gjorde 4–2 efter 5.17 framspelad av Eddie Bergmark och Carl Karmehag.

Björklöven U18 reducerade dock till 4–3 genom Oscar Hemmyr efter 6.06 av perioden.

Efter 11.13 i tredje perioden gjorde Leksand 5–3 genom Noel Nord som gjorde sitt tredje mål och tog ett rejält grepp om matchen.

Men Björklöven U18 stod för en grym upphämtning till 5–5 med två mål på bara 1.13. Carl Karmehag gjorde 5–4 efter 17.10 och Nick Travergård fullbordade comebacken efter 18.23.

Leksands Loui Karlsson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Loui Karlsson gjorde ett mål för Leksand och spelade dessutom fram till tre mål, Noel Nord gjorde tre mål och Leo Gürler hade tre assists.

Leksand tog hem lagens senaste möte, för två år sedan, med 5–1 i Tegera Arena.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 februari.

I nästa omgång har Leksand Mora borta i Wibe Arena, onsdag 14 januari 19.00. Björklöven U18 spelar hemma mot Skellefteå AIK U18 lördag 17 januari 15.45.

Leksand–Björklöven U18 6–5 (3–1, 1–1, 1–3, 0–0, 1–0)

U18 Nationell norra herr, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (2.43) Eddie Bergmark (Erik Björkman, Viggo Kenttä), 1–1 (6.08) Alwin Jarl (Kalle Almqvist, Elvis Langvardt), 2–1 (12.38) Noel Nord (Loui Karlsson, Leo Gürler), 3–1 (19.33) Noel Nord (Loui Karlsson, Leo Gürler).

Andra perioden: 4–1 (24.30) Eliaz Sjökvist (Joel Dahlström Collander, Albin Kihlman), 4–2 (25.17) Mathias Sivertsen Andresen (Eddie Bergmark, Carl Karmehag).

Tredje perioden: 4–3 (46.06) Oscar Hemmyr (Elias Danielsson, Edwin Szurgot), 5–3 (51.13) Noel Nord (Loui Karlsson, Leo Gürler), 5–4 (57.10) Carl Karmehag (Oscar Hemmyr, Mathias Sivertsen Andresen), 5–5 (58.23) Nick Travergård (Victor Meneghetti, Amadeus Johansson).

Straffar: 6–5 (65.00) Loui Karlsson.

Nästa match:

Leksand: Mora IK, borta, 14 januari 19.00

Björklöven U18: Skellefteå AIK, hemma, 17 januari 15.45