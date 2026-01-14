Leksand vinnare mot Mora – avgjorde i förlängningen

Leksand vann med 4–3 efter förlängning

Birk Martinsen avgjorde för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Det blev en riktigt tajt match när Mora tog emot Leksand i U18 Nationell norra herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Leksand var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–0, 0–1, 2–2, 1–0). Matchhjälte blev Birk Martinsen, som gjorde det avgörande målet 39 sekunder in i förlängningen.

Mora–Leksand – mål för mål

Albin Kihlman gav Leksand ledningen efter 5.59 efter pass från Eliaz Sjökvist och Alwin Jarl.

Mora kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.55 i andra perioden genom Sebastian Taliga framspelad av William Fällström och Albin Dahlqvist.

Mora tog ledningen med 2–1 genom Neo Bolinder efter 2.31 i tredje perioden.

Lukas Lissel och Jacob Tjernqvist gjorde att Leksand vände till underläget till ledning med 2–3.

Mora kvitterade till 3–3 genom William Fällström med knappt tre minuter kvar att spela. Målet kom med 2.30 kvar att spela.

I förlängningen tog det 39 sekunder innan Leksand avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Birk Martinsen, framspelad av Noel Nord och Loui Karlsson.

Mora har nu sju poäng och Leksand har sex poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Det här var fjärde mötet mellan Mora och Leksand den här säsongen. Leksands IF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Mora IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 17 januari. Då möter Mora AIK i Wibe Arena 15.00. Leksand tar sig an Täby hemma 14.00.

Mora–Leksand 3–4 (0–1, 1–0, 2–2, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (5.59) Albin Kihlman (Eliaz Sjökvist, Alwin Jarl).

Andra perioden: 1–1 (23.55) Sebastian Taliga (William Fällström, Albin Dahlqvist).

Tredje perioden: 2–1 (42.31) Neo Bolinder (Emil Svensson, Sebastian Taliga), 2–2 (44.30) Lukas Lissel (Isak Leino), 2–3 (46.47) Jacob Tjernqvist (Leonard Torgner), 3–3 (57.30) William Fällström (Valter Andersson).

Förlängning: 3–4 (60.39) Birk Martinsen (Noel Nord, Loui Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-2-1

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

Mora: AIK, hemma, 17 januari 15.00

Leksand: IFK Täby HC, hemma, 17 januari 14.00