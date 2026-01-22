Leksand vann mot Rögle efter mål av Alexander Lundqvist

Leksand-seger med 1–0 mot Rögle

Alexander Lundqvist avgjorde för Leksand

Rögles andra raka förlust

Leksand vann – med matchens enda mål – på hemmaplan mot Rögle i SHL. Målet gjorde Alexander Lundqvist, i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

Leksand höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Leksand–Rögle – mål för mål

Leksand har två segrar och tre förluster och 12–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rögle har en vinst och fyra förluster och 10–13 i målskillnad.

Nästa motstånd för Leksand är Växjö. Rögle tar sig an Skellefteå AIK hemma. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 15.15.

Leksand–Rögle 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

SHL, Tegera Arena

Andra perioden: 1–0 (39.17) Alexander Lundqvist (Andro Kaderli, Victor Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-1-2

Rögle: 1-1-3

Nästa match:

Leksand: Växjö Lakers HC, hemma, 24 januari 15.15

Rögle: Skellefteå AIK, hemma, 24 januari 15.15