Leksand vann mot Rögle efter mål av Alexander Lundqvist
Leksand vann – med matchens enda mål – på hemmaplan mot Rögle i SHL. Målet gjorde Alexander Lundqvist, i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.
Leksand höll nu nollan för femte gången den här säsongen.
Leksand–Rögle – mål för mål
Leksand har två segrar och tre förluster och 12–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rögle har en vinst och fyra förluster och 10–13 i målskillnad.
Nästa motstånd för Leksand är Växjö. Rögle tar sig an Skellefteå AIK hemma. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 15.15.
Leksand–Rögle 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
SHL, Tegera Arena
Andra perioden: 1–0 (39.17) Alexander Lundqvist (Andro Kaderli, Victor Johansson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Leksand: 2-1-2
Rögle: 1-1-3
Nästa match:
Leksand: Växjö Lakers HC, hemma, 24 januari 15.15
Rögle: Skellefteå AIK, hemma, 24 januari 15.15
