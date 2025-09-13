Leksand vann hemma mot Timrå

Leksand segrade – 3–2 mot Timrå

Anton Johansson avgjorde för Leksand

Örebro Hockey nästa motstånd för Leksand

Leksand tog till slut hem segern mot Timrå i matchen hemma i Tegera Arena på lördagen. Matchen i SHL slutade 3–2 (1–1, 2–1, 0–0).

Leksand–Timrå – mål för mål

Första perioden var jämn. Leksand inledde bäst och tog ledningen genom Oskar Lang efter 4.53, men Timrå kvitterade genom Linus Nässén efter 10.05. Leksand startade andra perioden starkast. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Max Veronneau och Anton Johansson. Timrå gjorde 3–2 genom Sebastian Hartmann efter 19.11 men kom aldrig närmare. Tredje perioden blev mållös, och Leksand höll i sin 3–2-ledning och vann.

När lagen senast möttes blev det seger för Timrå med 4–1.

Leksand möter Örebro Hockey i nästa match hemma tisdag 16 september 19.00. Timrå möter samma dag Linköping borta.

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (4.53) Oskar Lang (Michael Lindqvist, Alexander Lundqvist), 1–1 (10.05) Linus Nässén (Eddie Genborg).

Andra perioden: 2–1 (23.24) Max Veronneau (Gabriel Fortier), 3–1 (26.35) Anton Johansson (Max Veronneau, Nolan Stevens), 3–2 (39.11) Sebastian Hartmann (Anton Heikkinen, Anton Lander).

