Leksand sköna start – vann mot AIK

Leksand vann med 5–1 mot AIK

Leksands Jan-Christian Kneubühler tvåmålsskytt

Måns Dufva matchvinnare för Leksand

Med 5–1 (2–0, 1–0, 2–1) i första matchen på hemmaplan har Leksand tagit ett greppet mot AIK i åttondelsfinalen i U20-SM.

Jan-Christian Kneubühler gjorde 1–0 till Leksand efter 13 minuters spel assisterad av Vilgot Lidén. Efter 19.04 gjorde laget 2–0 när Måns Dufva slog till på passning från Kim Ojala och William Wiman.

Efter 9.02 i andra perioden slog Leo Gürler till på pass av Måns Dufva och Joel Dahlström Collander och gjorde 3–0.

Leksand ökade ledningen till 4–0 genom Pax Kleffner efter 11.34 i tredje perioden.

AIK reducerade dock till 4–1 genom Albin Carlsson med 3.56 kvar att spela av perioden.

Leksand kunde dock avgöra till 5–1 med en sekund kvar av matchen genom Jan-Christian Kneubühler.

Nästa match spelas på söndag 14.00.

Leksand–AIK 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (13.38) Jan-Christian Kneubühler (Vilgot Lidén), 2–0 (19.04) Måns Dufva (Kim Ojala, William Wiman).

Andra perioden: 3–0 (29.02) Leo Gürler (Måns Dufva, Joel Dahlström Collander).

Tredje perioden: 4–0 (51.34) Pax Kleffner (Rasmus Orenäs, Gustav Svedlund), 4–1 (56.04) Albin Carlsson (Tim Lindström, Rasmus Lindström Calland), 5–1 (59.59) Jan-Christian Kneubühler (Hugo Allvin).

Ställning i serien: Leksand–AIK 1–0

Nästa match:

15 mars, 14.00, Leksand–AIK