Leksand vann andra matchen efter jättedrama mot AIK

Leksand-seger med 5–4 efter straffar

Zaki Crookes tvåmålsskytt för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Leksand har gett sig själv ett riktigt bra läge i matchserien mot AIK i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger på hemmaplan med 5–4 (2–0, 1–2, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar. Därmed leder Leksand matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Leksand.

Zaki Crookes tvåmålsskytt för Leksand

Rasmus Orenäs gav Leksand ledningen efter 11.45 efter förarbete från Leo Gürler och Gustav Svedlund. Laget gjorde också 2–0 när Pax Kleffner hittade rätt på pass av Noah Svensson och Gustav Svedlund efter 14.53.

AIK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Tim Lindström och Rasmus Lindström Calland i andra perioden.

Efter 17.42 gjorde Leksand 3–2 genom August Lissel.

Leksand utökade ledningen genom Zaki Crookes efter 10 sekunder i tredje perioden.

AIK jobbade sig ikapp och både reducerade och kvitterade på nytt till 4–4 genom Eddi Sandberg och Neo Nordstrand Jansson i tredje perioden.

Leksands Zaki Crookes blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Lagen möts igen på onsdag 19.00.

Leksand–AIK 5–4 (2–0, 1–2, 1–2, 0–0, 1–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (11.45) Rasmus Orenäs (Leo Gürler, Gustav Svedlund), 2–0 (14.53) Pax Kleffner (Noah Svensson, Gustav Svedlund).

Andra perioden: 2–1 (27.28) Tim Lindström (Rasmus Lindström Calland, Patrik Jernfalk), 2–2 (30.52) Rasmus Lindström Calland, 3–2 (37.42) August Lissel (Kim Ojala, Vilgot Lidén).

Tredje perioden: 4–2 (40.10) Zaki Crookes (August Lissel, Vilgot Lidén), 4–3 (43.14) Eddi Sandberg (Borna Kopac, Max Eriksson), 4–4 (52.40) Neo Nordstrand Jansson (Eddi Sandberg, Petr Minar).

Straffar: 5–4 (70.00) Zaki Crookes.

Ställning i serien: Leksand–AIK 2–0

Nästa match:

18 mars, 19.00, AIK–Leksand