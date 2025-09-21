Leksand starkast – avgjorde i förlängningen mot Djurgården

Leksand vann med 2–1 efter förlängning

Jonas Lagerberg-Hoen avgjorde för Leksand

Tredje raka segern för Leksand

Matchen mellan Djurgården och Leksand i U20 nationell norra slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Jonas Lagerberg-Hoen som gjorde det avgörande målet.

Luleå nästa för Leksand

Den första perioden slutade mållös. Efter 2.00 i andra perioden gjorde Leksand 0–1 genom Adam Andersson.

Djurgården kvitterade till 1–1 genom Hampus Zirath med 3.42 kvar att spela av perioden. I tredje perioden gjordes inga mål, och matchen gick därmed till förlängning. I förlängningen tog det 4.23 till Leksand avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Jonas Lagerberg-Hoen, framspelad av Vilgot Lidén och Tinus Luc Koblar.

Det här var Djurgårdens andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Leksands andra uddamålsseger.

Djurgården har fyra poäng och Leksand har åtta poäng efter fyra omgångar.

Djurgården tar sig an Modo J20 i nästa match borta lördag 27 september 16.00. Leksand möter samma dag 11.00 Luleå hemma.

Djurgården–Leksand 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Hovet

Andra perioden: 0–1 (22.00) Adam Andersson (Vilgot Lidén), 1–1 (36.18) Hampus Zirath (Marcus Nordmark, Isak Jakobsson).

Förlängning: 1–2 (64.23) Jonas Lagerberg-Hoen (Vilgot Lidén, Tinus Luc Koblar).

Nästa match:

Djurgården: MoDo Hockey, borta, 27 september

Leksand: Luleå HF, hemma, 27 september