Leksand starkare än Luleå – höll nollan och vann

Seger för Leksand med 2–0 mot Luleå

Rasmus Orenäs avgjorde för Leksand

Luleås fjärde raka förlust

Leksand vann på bortaplan mot Luleå i U20 nationell norra. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Leksand, 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Det här var Leksands andra nolla den här säsongen.

I och med detta har Luleå fyra förluster i rad.

Skellefteå AIK U20 nästa för Leksand

Den första perioden slutade 0–0. 12.59 in i andra perioden gjorde Leksand 1–0. Målskytt var Rasmus Orenäs på straff. Jan-Christian Kneubühler stod för målet när laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med 27 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Luleå har en vinst och fyra förluster och 3–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har två vinster och tre förluster och 12–15 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Leksand med 7–3.

På söndag 2 november 12.00 spelar Luleå hemma mot Mora och Leksand borta mot Skellefteå AIK U20.

Luleå–Leksand 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Andra perioden: 0–1 (32.59) Rasmus Orenäs.

Tredje perioden: 0–2 (59.33) Jan-Christian Kneubühler.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 1-1-3

Leksand: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Mora, hemma, 2 november

Leksand: Skellefteå, borta, 2 november