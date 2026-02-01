Leksand segrade i toppmötet mot Brynäs

Leksand segrade – 9–3 mot Brynäs

Adam Lorentzi avgjorde för Leksand

Leksand gjorde fem raka mål

Det var toppmatch i U20 nationell norra under söndagen när Brynäs tog emot tredjeplacerade Leksand. Leksand vann matchen med 9–3 (1–0, 4–0, 4–3).

Leksand hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Brynäs.

Brynäs–Leksand – mål för mål

Neo Karling gjorde 1–0 till Leksand efter sex minuters spel efter förarbete av William Wiman och Vilgot Lidén.

Även i andra perioden var Leksand starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom mål av Jan-Christian Kneubühler, Neo Karling, Adam Lorentzi och Vilgot Lidén.

Leksand vann också tredje perioden 3–4 och matchen med hela 9–3.

Leksands Zaki Crookes stod för fem poäng, varav två mål, Rocky Langvardt hade fyra assists, August Lissel gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Adam Lorentzi gjorde ett mål och två assist.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Brynäs IF vunnit.

I nästa match, lördag 14 februari möter Brynäs Modo Hockey U20 borta i Hägglunds Arena 16.00 medan Leksand spelar hemma mot Djurgården 14.00.

Brynäs–Leksand 3–9 (0–1, 0–4, 3–4)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (6.47) Neo Karling (William Wiman, Vilgot Lidén).

Andra perioden: 0–2 (26.46) Jan-Christian Kneubühler (Kim Ojala, Noah Svensson), 0–3 (27.11) Neo Karling (Adam Lorentzi, Rocky Langvardt), 0–4 (31.43) Adam Lorentzi (August Lissel, Zaki Crookes), 0–5 (38.50) Vilgot Lidén (Adam Lorentzi, Jan-Christian Kneubühler).

Tredje perioden: 1–5 (40.49) Hugo Engelaar (Alieu Moldal Bah, Mattias Hansen), 2–5 (41.48) Leo Sundqvist (Carl-Wilhelm Brismo), 2–6 (46.40) August Lissel (Rocky Langvardt, Zaki Crookes), 2–7 (48.51) Zaki Crookes (Rocky Langvardt, August Lissel), 2–8 (50.27) Zaki Crookes (Rocky Langvardt, Måns Dufva), 3–8 (55.55) Melwin Larsson (Edvin Nääs, Leo Sundqvist), 3–9 (59.15) August Lissel (Zaki Crookes, Måns Dufva).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

Brynäs: Modo Hockey, borta, 14 februari 16.00

Leksand: Djurgårdens IF, hemma, 14 februari 14.00