Leksand avgjorde i tredje perioden i segern mot Frölunda

Leksand vann med 4–2 mot Frölunda

Leksands sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Leksands Lukas Vejdemo tvåmålsskytt

Leksand vann matchen hemma mot Frölunda i SHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Leksand drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–0, 2–2, 2–0).

I och med detta har Leksand fyra raka segrar i SHL.

Lukas Vejdemo med två mål för Leksand

Den första perioden slutade mållös.

Efter 34 sekunder i andra perioden gjorde Leksand 1–0 genom Lukas Vejdemo.

Frölunda kvitterade till 1–1 genom Filip Cederqvist tidigt i perioden av perioden.

Leksand tog ledningen på nytt genom Max Veronneau efter 17.38.

Frölunda gjorde 2–2 genom Max Lindholm efter 19.52 av perioden.

6.31 in i tredje perioden nätade Leksands Lukas Vejdemo på nytt framspelad av Michael Lindqvist och gav laget ledningen. Michael Lindqvist stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 22 sekunder kvar att spela med assist av Max Veronneau. 4–2-målet blev matchens sista.

Michael Lindqvist gjorde ett mål för Leksand och spelade dessutom fram till tre mål, Max Veronneau stod för ett mål och två assists och Lukas Vejdemo gjorde två mål och ett målgivande pass.

Leksand har fyra segrar och en förlust och 18–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Frölunda har en vinst och fyra förluster och 7–13 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Leksand på 13:e plats i tabellen medan Frölunda är på andra plats.

Nästa motstånd för Leksand är Malmö. Frölunda tar sig an Djurgården hemma. Båda matcherna spelas torsdag 12 mars 19.00.

Leksand–Frölunda 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

SHL, Tegera Arena

Andra perioden: 1–0 (20.34) Lukas Vejdemo (Max Veronneau, Michael Lindqvist), 1–1 (21.29) Filip Cederqvist (Max Lindholm, Theodor Niederbach), 2–1 (37.38) Max Veronneau (Lukas Vejdemo, Michael Lindqvist), 2–2 (39.52) Max Lindholm (Theodor Niederbach).

Tredje perioden: 3–2 (46.31) Lukas Vejdemo (Michael Lindqvist), 4–2 (59.38) Michael Lindqvist (Max Veronneau).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-1-0

Frölunda: 1-1-3

Nästa match:

Leksand: IF Malmö Redhawks, borta, 12 mars 19.00

Frölunda: Djurgårdens IF, hemma, 12 mars 19.00